Conseil des ministres : Tebboune ordonne la création d’un hôpital anticancer dans chaque wilaya

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche le 3 mai 2026 une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs dossiers stratégiques, mêlant gouvernance, santé publique et coopération internationale.

D’emblée, le président de la République a tenu à saluer les efforts consentis par le gouvernement dans le dossier sensible de la récupération des fonds détournés. Il a particulièrement remercié le Premier ministre pour les avancées enregistrées, notamment à travers les opérations menées dans les wilayas de Batna et de Tissemsilt, liées à des affaires de corruption touchant le secteur de l’industrie automobile. Un dossier que les autorités suivent de près dans le cadre de la lutte contre la dilapidation des deniers publics.

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Bientôt un hôpital anticancer dans chaque wilaya

Sur le plan social, le chef de l’Etat a pris une décision majeure concernant le secteur de la santé. Il a ordonné l’élaboration d’une étude approfondie en vue de la réalisation d’un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer dans chaque wilaya du pays.

Cette orientation vise à renforcer la prise en charge des patients et à réduire les déplacements vers les grands centres urbains, souvent synonymes de saturation et de longues attentes. Ce projet, s’il se concrétise, marquera une étape importante dans l’amélioration du système de santé national.

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Renforcement de la coopération les voisins du Sahel

Enfin, l’autre important point important à l’ordre du jour concerne l’aspect économique. A cet effet, le Conseil des ministres s’est penché sur la coopération régionale, notamment avec les pays voisins du Sahel. Le président de la République a ainsi insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des accords conclus avec le Niger et le Tchad.

Ces partenariats couvrent plusieurs domaines économiques jugés stratégiques, notamment les échanges commerciaux, l’énergie et les infrastructures. L’objectif est de dynamiser l’intégration régionale et de consolider la position de l’Algérie en tant qu’acteur clé du développement dans la région.

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