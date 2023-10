Conseil des ministres : Tebboune instaure une nouvelle mesure de premier plan

POLITIQUE – Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce dimanche 1er octobre 2023, une réunion du Conseil des ministres. Si l’objet de cette dernière a été le projet de loi relatif à la lutte contre le faux et l’usage de faux, il n’en demeure pas moins que le président Tebboune a pris un certain nombre de mesures importantes.

Ainsi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors de cette réunion périodique avec les membres du gouvernement, « le recensement, le suivi et l’évaluation de toutes les décisions du Conseil de ministres » ; l’objectif étant de relever les décisions, les mesures et les recommandations qui n’ont pas encore été appliquées.

« Au terme de l’approbation d’un projet de loi relatif à la lutte contre le faux et l’usage de faux (…), le président de la République a donné plusieurs instructions et recommandations, à savoir le recensement, le suivi et l’évaluation de toutes les décisions prises lors du Conseil de ministres, en relevant ce qui n’a pas encore été appliqué », indique le communiqué du CDM.

« Il a également ordonné de fixer un délai d’un mois au maximum pour les commissions de contrôle de mise en œuvre de ces décisions, en accordant la priorité aux décisions urgentes », précise encore la même source.

À toutes fins utiles, rappelons que le président Tebboune a décidé, lors de la même réunion, d’augmenter le montant de la bourse universitaire à 2000 DA/mois (au lieu de 1300 DA/mois actuellement). Cela veut dire que les étudiants toucheront désormais une bourse 6000 DA/trimestre.