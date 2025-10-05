Conseil des ministres : Tebboune dévoile les grandes lignes du PLF 2026

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une importante réunion du Conseil des ministres consacrée principalement à l’examen du projet de loi de finances (PLF) 2026, ainsi qu’à plusieurs dossiers liés à l’eau et à l’aménagement du territoire. À travers ses directives, le chef de l’État a insisté sur la préservation du pouvoir d’achat, la transparence économique et la modernisation des institutions.

Un PLF 2026 centré sur le pouvoir d’achat et la relance économique

Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi de finances 2026, en suivant les orientations fermes du président Tebboune. Celui-ci a exigé que le texte ne comporte aucune mesure susceptible de peser sur le pouvoir d’achat des citoyens, dans un contexte économique mondial encore incertain.

Le chef de l’État a également appelé à la modernisation complète de l’Office national des statistiques, tant sur le plan structurel que technique. L’objectif est de doter le pays d’un système statistique fiable, couvrant toutes les régions, pour permettre à l’État de baser ses décisions sur des données concrètes et réalistes.

À LIRE AUSSI : L’Algérie se prépare déjà au Ramadan 2026 : Vers l’importation d’un million de moutons depuis ce pays

Sur le plan fiscal, le président a demandé l’élaboration d’un système d’imposition plus juste et plus efficace, qui facilite la collecte et lutte contre l’évasion fiscale, tout en allégeant la charge sur les contribuables. Le futur budget devra aussi être un outil d’encouragement à l’investissement et à la concurrence, sans céder à la tentation des mesures populistes. Tebboune a insisté : la loi de finances doit avant tout servir la croissance et la valeur ajoutée nationale.

Des stations de dessalement pour répondre à la crise hydrique

Le Conseil a ensuite examiné un dossier stratégique : la création de cinq nouvelles stations de dessalement d’eau de mer. Le président Tebboune a demandé d’approfondir les études avant leur lancement, en ciblant en priorité les régions qui connaissent des perturbations dans la distribution d’eau. Les grandes villes et les zones des Hauts Plateaux, particulièrement touchées par le manque de pluie, seront prioritaires.

À LIRE AUSSI : 1,1 M € en montres de luxe volées à un prince qatari : fin de cavale pour un Algérien à Roissy

Distribution d’eau potable : rigueur et planification

Concernant la situation de l’approvisionnement en eau potable, le président a reporté l’examen détaillé du dossier à la prochaine réunion, tout en fixant des objectifs clairs. Il a ordonné que l’eau dessalée puisse être acheminée jusqu’à 250 km à l’intérieur du pays, et demandé une planification rigoureuse de la distribution afin d’assurer une gestion stable et équitable des ressources.

Protection des terres agricoles et nominations

Enfin, le président Tebboune a refusé tout déclassement de terres agricoles pour la réalisation de projets publics, appelant à utiliser plutôt des terrains non exploitables. Le Conseil a également adopté deux projets de loi instituant un ordre du Mérite de l’Armée nationale populaire et d’autres distinctions militaires, avant de conclure par des nominations à des fonctions supérieures de l’État.

À LIRE AUSSI : 67 km de monorail, 8 balcons sur la mer – Les instructions de Tebboune pour métamorphoser Alger