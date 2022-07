Conseil des ministres présidé par Tebboune ce dimanche 3 juillet

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées et Ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera demain, dimanche 3 juillet 2022, un Conseil des ministres; a indiqué un communiqué de la Présidence de la République ce samedi 2 juillet 2022.

« La réunion est consacrée à l’étude et à la discussion des projets de loi relatifs à la liberté d’association et à l’exercice du droit syndical, à la loi fondamentale générale pour la fonction publique, à la protection, au contrôle et au suivi du cours du commerce international et intérieur », a déclaré un communiqué de la Présidence de la République.

Une présentation sur les projets de développement des mines de barytine sera également présentée, ajoute la même source.