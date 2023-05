Conseil des ministres : plusieurs secteurs au menu ce 14 mai

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune préside, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi relatif aux forêts et aux richesses forestières et à des exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué de la Présidence de la République, ce dimanche 14 mai 2023.

Le Président de la République a ordonné de réduire les délais de toutes les sous-étapes techniques pour accélérer l’exploitation du gisement de zinc et de plomb à Oued Amizour, Béjaïa. Ce projet a dépassé la phase des règlements administratifs et est d’une grande importance économique. Le système de travail par équipes sur 24 heures a été mis en place pour faire avancer les travaux, ce qui aura un impact positif au niveau national.

De plus, Tebboune a souligné que les résultats de cette vision n’ont pas atteint les ambitions de l’État, et a donc ordonné la préparation d’une nouvelle vision approfondie dans un délai d’un mois. Cette vision doit mettre en avant son nouveau rôle et son cadre juridique qui la protège et garantit sa durabilité dans toutes les régions du pays, en fonction de la spécialisation agricole de chaque région. Les fermes modèles doivent devenir une pépinière pour la richesse animale et végétale, tirant la recherche et le développement du secteur agricole dans le cadre du développement de l’économie nationale.

A LIRE AUSSI : Tebboune ordonne la révision des salaires des enseignants universitaires

Projet de loi sur les forêts et la richesse forestière

Avant d’approuver ce projet de loi, le Président Tebboune a souligné la nécessité de réglementer et de déterminer l’objectif de sa révision, dans le contexte de la mise à jour et de l’alignement du rôle des forêts et de la richesse forestière pour le développement de l’économie nationale. Le Président a ordonné de faciliter davantage les choses pour les familles algériennes qui travaillent dur pour améliorer la rentabilité du secteur agricole en utilisant les espaces forestiers de manière optimale et sans nuire à la couverture forestière et à l’environnement.

Réforme de l’Agence nationale de soutien et de développement de l’entrepreneuriat

Pour conclure, le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a salué la coordination et l’harmonie entre les ministères de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l’Économie de la connaissance, des startups et des microentreprises. Il a souligné que la mission de cette agence est d’aider les jeunes et de les accompagner dans leurs activités créatives pour la richesse et l’emploi. Il a également ordonné le traitement des dossiers de conflits et de corruption découlant des politiques antérieures de l’État, dans le cadre d’ONUSC, à un autre niveau de spécialisation, après la création d’un comité spécialisé dans cette tâche, car cette procédure ne relève pas de la compétence du ministère des startups.