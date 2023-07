Conseil des ministres : plusieurs dossiers au menu ce 2 juillet

Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé aujourd’hui une réunion du Conseil des Ministres. Au cours de cette réunion, plusieurs sujets ont été abordés, notamment un projet de loi visant à organiser et développer les activités physiques et sportives, ainsi que des présentations sur le rôle de la Poste Algérienne dans la généralisation des services financiers et du paiement électronique.

La stratégie d’utilisation des stations d’épuration de l’eau dans l’irrigation agricole et industrielle et les préparatifs des Jeux Olympiques de 2024 ont aussi été abordés .

Le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi visant à organiser et encadrer les activités physiques et sportives à tous les niveaux, du national à l’international. Concernant les préparatifs des Jeux Olympiques de 2024, le Ministre de la Jeunesse et des Sports a reçu l’ordre de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour permettre aux athlètes de représenter dignement l’Algérie lors de cet événement mondial.

Des extensions pour les facultés de médecine

En ce qui concerne la création d’extensions pour les facultés de médecine, le président a souligné l’importance de fournir le soutien nécessaire à l’avancement de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Tebboune a ordonné que l’inscription dans ces extensions soit soumise aux mêmes contrôles et conditions que celles des établissements centraux, dans le but de faciliter l’accès des étudiants aux disciplines scientifiques et d’améliorer la qualité de la formation.

En ce qui concerne le rôle de la Poste Algérienne dans la généralisation des services financiers et du paiement électronique, le président a aussi donné des directives visant à améliorer les services et à résoudre les problèmes techniques liés à l’Internet.

Il a également souligné l’importance de la sécurité de l’information en tant que question de souveraineté nationale, nécessitant l’implication des compétences et des énergies nationales pour suivre les évolutions dans ce domaine.

Le Président Tebboune a ordonné l’élaboration d’un plan précis prenant en compte différents facteurs, tels que le pourcentage d’eau récupérée en fonction des procédés de filtration et des besoins nationaux, l’inventaire technique des stations de filtration inactives dans chaque commune et wilaya, et le développement de la mécanisation du secteur en priorisant les régions où les eaux usées ne sont pas traitées. L’objectif à court terme est d’utiliser 40% de l’eau récupérée dans l’irrigation agricole et industrielle.