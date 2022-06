Conseil des ministres : Les 6 points abordés ce 19 juin

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées et Ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres. À l’ordre du jour de cette réunion ; l’examen et le débat du projet de loi organique relative aux associations et du projet de loi de Finances complémentaire 2022 (PLFC) ; ainsi que les exposés relatifs à plusieurs secteurs ; a fait savoir un communiqué de la Présidence de la République.

« Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce dimanche 19 juin 2022 ; une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen et au débat du projet de loi organique relative aux associations et du projet de loi de Finances complémentaire 2022 (PLFC). Ainsi qu’aux exposés relatifs à la révision des programmes éducatifs et du manuel scolaire ; et les préparatifs du 60e anniversaire de l’indépendance », a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Après avoir entendu l’exposé présenté par le Premier Ministre concernant l’activité gouvernementale au cours de ces deux dernières semaines ; le Président de la République a donné ses directives et instructions.

Éducation, vols et 60ᵉ anniversaire de l’indépendance : les nouvelles décisions de Tebboune

La révision des programmes éducatifs et du manuel scolaire ont été abordés lors de cette réunion. À cet effet, le Président a renouvelé « son intention de réviser la loi de l’enseignant, en application de ses obligations ; dans le cadre de la réforme du système éducatif ».

Dans ce même sens ; le Président Tebboune a souligné « la nécessité de réviser les programmes éducatifs ». Cependant, il a noté « la stricte interdiction de la révision des programmes éducatifs pendant les saisons scolaires ».

D’après une étude approfondie d’experts et de spécialistes ; il a été décidé « d’introduire l’enseignement de la langue anglaise dès le cycle primaire ».

Le Chef de l’État a aussi ordonné « le lancement immédiat d’une large consultation auprès des acteurs du secteur de l’éducation ; pour aboutir à une vision unifiée quant au phénomène du poids lourd des cartables scolaires ; et son adoption immédiate ».

Par ailleurs, le Conseil des ministres a approuvé « l’ajout de deux vols vers l’État du Qatar ; dans le cadre du programme de vols de la compagnie nationale ». Désormais, le nombre de vols s’élève à trois par semaine au lieu d’un seul.

Avec l’approche de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance, le Président Tebboune a indiqué que « la mémoire doit retrouver sa juste place ». Et ce, « en lançant des concours à l’échelle nationale dans les milieux éducatifs ; afin de consolider l’esprit national de manière pédagogique en coordination entre les ministères des Moudjahidines ; de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation et de la Culture ».

Les principaux points abordés lors de la réunion du Conseil des ministres

Concernant le projet de loi relative aux associations ; le Président a demandé l’enrichissement de ce projet de loi. Par ailleurs, le Président a également donné deux directives ; « donner la plus grande importance à cette loi régulatrice, à la scène associative ; afin d’approfondir le processus démocratique, ce qui nécessite son enrichissement et sa révision, de sorte à éviter les mauvaises expériences dont l’Algérie a été témoin ».

Mais aussi, « la nécessité de clarifier et de scruter les modalités et les conditions de constitution des associations, de manière à ne laisser aucune place à des interprétations et lectures différentes, dans le contenu de la loi ».

Par rapport au projet de loi de Finances complémentaire 2022 (PLFC) ; le Président Tebboune a instruit « la révision du contenu de la loi ; et ce, suivant une vision réaliste et rationnelle qui préserve les grands équilibres financiers de l’État ». Cette dernière « prend en compte le comblement du vide de manque de ressources, sur la base des effets de la loi de finances 2022 ; et allège les charges liées aux mesures prises par le gouvernement ». Le Président a aussi noté que ce projet de loi « ne doit contenir aucune nouvelle taxe ; et n’affecte en rien la structure des prix actuellement approuvée ». Et ce, « afin de préserver le pouvoir d’achat et les acquis sociaux approuvés par l’État, au profit des citoyens ».

S’agissant des énergies renouvelables ; le Président de la République a rappelé le fait que « l’Algérie, forte de ses qualifications et capacités naturelles et financières, travaille à diversifier ses sources d’énergie ; notamment les énergies propres ». Ce qui « ouvrira la voie aux entreprises pour entrer dans ce domaine ; par le biais de la sous-traitance, dans diverses disciplines ». Le Président Tebboune a aussi instruit « l’orientation, selon un programme bien étudié, vers la production de l’hydrogène vert et l’énergie solaire ».

À l’issue de la réunion, des décisions individuelles relatives à la nomination et à la fin de fonctions de certains cadres de l’État ont été approuvées.