Conseil des ministres : 6 points à retenir des décisions de Tebboune

Le président Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce dimanche 13 mars 2022, une réunion du Conseil des Ministres. La rencontre d’aujourd’hui a été consacrée à l’examen de plusieurs dossiers, dont celui de l’exportation.

Lors de la réunion, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a donné plusieurs instructions ; relatives au secteur de l’agriculture ainsi qu’au dossier de la promotion de l’investissement.

Tebboune veut « promouvoir » l’investissement

Évoquant le dossier de l’économie, le président Tebboune a insisté sur la promotion de l’investissement basée sur plusieurs points, dont la limitation des avantages et incitations fiscales.

Pour cela, le chef de l’État a ordonné l’adoption d’une approche pragmatique dans le traitement des investissements directs étrangers ; avec une prise en compte de l’attractivité des investissements garantissant le transfert de la technologie et la garantie des postes d’emploi.

Il a également ordonné le renforcement des prérogatives du guichet unique dans le traitement des dossiers d’investissement dans des délais bien déterminés.

Tebboune interdit l’exportation de plusieurs produits de consommation

Face aux derniers épisodes des pénuries de l’huile de Table et de pâtes ; le président Abdelmadjid Tebboune s’est dirigée vers l’interdiction d’exportation de plusieurs produits alimentaires.

En effet, le chef de l’Etat a ordonné d’interdire l’exportation des produits de consommation importés par l’Algérie, à l’instar du sucre, des pâtes, l’huile, la semoule et tous les dérivés du blé.

Le président a, par ailleurs, chargé le ministre de la Justice d’élaborer un projet de loi pénalisant l’exportation de produits, non produits localement, car étant un acte de sabotage de l’économie nationale. Dans le même sillage, il a insisté sur la poursuite de l’interdiction stricte de l’importation des viandes congelées et encourager la consommation de viandes locales.

D’un autre côté, le président Tebboune a ordonné l’encouragement des agriculteurs qui approvisionnent le stock stratégique de l’Etat en blé dur et tendre et en légumineuses avec diverses incitations, dont le soutien sous forme de prêts, d’engrais et d’autres avantages.