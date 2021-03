Conseil des ministres 21 mars : les nouvelles décisions de Tebboune

Une réunion de conseil des ministres a été tenue aujourd’hui, 21 mars 2021. La réunion a été présidée par Abdelmadjid Tebboune, le président de la république. À l’issu de cette réunion, un communiqué a été rendu public, dévoilant plusieurs décisions prises par le président.

Cette réunion a été consacrée à l’examen et à l’adoption de plusieurs exposés, dont les préparatifs du mois de Ramadan, mais également des élections législatives prévues au mois de juin prochain. Outre ces deux points, la réunion s’est également penché sur l’organisation territoriale du pays.

Les ministres ont présenté divers projets et exposés durant cette réunion, après les avoir entendu, le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, suite a maintes discussions avec ses ministres, a pris plusieurs décisions et donné maintes instructions.

Loi sur les pensions militaires

Concernant sa décision à propos de la loi sur les pensions militaires, le président de la république Abdelmadjid Tebboune avait souligné son “Total engagement à prendre en charge les préoccupations exprimées à cet égard, en reconnaissance à tous les sacrifices consentis par les éléments de l’ANP”.

Pour le président de la république, le texte de loi sur les pensions militaires, revêt une grande “importance“, il permet “d’adapter le système des pensions militaires et d’assurer sa pérennité”.

Le communiqué ajoute que le président Tebboune a souligné le fait que ce texte pourra “accorder un traitement juste et équitable à toutes les problématiques posées concernant tout type d’invalidité ou de licenciement”.

Organisation territoriale du pays

Dans le cadre de l’organisation territoriale du pays, le président de la république Abdelmadjid Tebboune, a instruit les ministres de la nécessite de “poursuivre le processus du transfert des pleins pouvoir aux wilayas fraichement crées, et ce, d’ici la fin d’année en cours.”

Toujours dans ce sillage, le président Tebboune a également précisé l’importance “d’achever toutes les dispositions relatives à la mise en place des départements et des infrastructures afin de garantir la totale activation de ces wilayas … dans le but de rapprocher l’administration du citoyen”.

Élections législatives

En ce qui concerne les élections législatives, le président de la république, a indiqué, selon le même communiqué, qu’il est nécessaire de “mettre à la disposition de l’autorité nationale indépendante des élections, tous les moyens financiers et matériels”.

Le président a également ordonné de “prendre toutes les dispositions administratives et financières relatives au soutien et à l’encouragement de la participation des jeunes…”.

Toujours dans le cadre des préparatifs liés élections législatives, le président Tebboune avait évoqué “la gratuité des salles ainsi que des affiches publicitaires et de leur impression au profit des jeunes candidats”.

Préparatifs du mois sacré du Ramadan

Le président, lors de cette réunion du conseil des ministres a chargé le gouvernement de “continuer les préparatifs nécessaires à la venue du mois de Ramadan”.

Parmi les consignes de Tebboune en ce qui concerne le mois sacré, il y a celle liée à “la nécessité de faire la différence, lors de l’offre commerciale au niveau de tous les espaces, entre les viandes produites localement et celles importées”.

Le président a aussi ordonné “l’octroi de licences exceptionnelles pendant le ramadan afin de pouvoir importer de la viande réfrigérée” et “l’intensification des patrouilles d’inspection menées conjointement entre les services de sécurités et le ministère du Commerce”.

Le secteur de la poste

Dans le cadre de l’amélioration du secteur de la poste, le président de la république Abdelmadjid Tebboune a ordonné “la fermeture des registres commerciaux et l’interdiction de leur ouverture au niveau d’Algérie Poste”.

Ces registres commerciaux, et “afin de régler le problème de la liquidité” seront transférés auprès des banques, comme cela est indiqué par le communiqué.

Une exception sera cependant faite pour les commerçants du sud du pays, ou il n’y a pas de filiales bancaires.

Observatoire national de la société civile

Le président Abdelmadjid Tebboune, a qualifié ce projet “d’un des plus importants piliers du changement qui va permettre aux différentes forces vives de la société de s’organiser et d’exprimer leurs préoccupations afin de développer la participation de la société civile dans la conduite des affaires publiques”.

Un ordre immédiat d’entamer la concrétisation de ce projet a été donné par le président Tebboune lors de cette réunion du conseil des ministres, comme cela est indiqué par le communiqué.

La grande mosquée d’Alger

La question de l’organisation et du bon fonctionnement de la grande mosquée d’Alger a été également étudiée durant la réunion du conseil des ministres. Le président Tebboune a en effet ordonné “l’installation d’une instance provisoire de gestion de la mosquée d’Alger en attendant l’adoption d’une conception définitive pour son organisation et son fonctionnement”

L’Agence nationale de réalisation et de gestion de la mosquée d’Alger a été chargée par le président de mener les travaux d’entretien, et ce “en lui accordant les prérogatives de lancer des appels d’offres nationaux et internationaux”.

Conseil supérieur de la jeunesse

Le président Tebboune, dans le but de “représenter les jeunes, consolider leurs capacités à accéder aux responsabilités publiques et de leur inculquer la culture démocratique” a chargé le gouvernement “d’élaborer une étude approfondie du projet”.

La concrétisation du Conseil supérieur de la jeunesse est “un véritable parlement dédié aux jeunes et une pépinière pour la formation à la politique, notamment au profit des universitaires”, ce projet, selon le communiqué, va permettre aux jeunes de “participer réellement à la prise des décisions cruciales pour le pays”.

Le secteur de l’Environnement

Les décisions du président de la république en ce qui concerne le secteur de l’environnement impliquent “dépêcher une délégation ministérielle comprenant les ministres des Finances, des Ressources en eau et de l’Environnement dans les wilayas du Sud” et cela afin de “s’enquérir de la situation environnementale et d’évaluer les risques découlant de certains points d’eau insalubres et leurs répercussions sur les nappes phréatiques dans la région.”

Le président Tebboune a également ordonné de “Mettre en place une stratégie urgente” afin de “mettre un terme à l’aggravation de l’impact des eaux usées sur les nappes phréatiques dans le Sud”.

Des décisions individuelles portant sur des désignations et des fins de fonctions dans des postes supérieurs de l’État ont été approuvées par le conseil des ministres avant la levée de la séance.