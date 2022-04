Conseil de la nation : Tebboune nomme 3 nouveaux membres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé Djelloul Harouchi, Mohamed Laagab et Mohamed Abdenour Rabhi comme membres du Conseil de la Nation au titre du tiers présidentiel, selon ce qui a été annoncé ce jeudi 28 avril 2022, dans un communiqué de la Présidence de la République.

Le communiqué stipule que : « Conformément aux dispositions des articles 91, alinéa 07 et 121 alinéa 03 de la Constitution, et du décret présidentiel signé ce 27 Ramadan 1443, correspondant au jeudi 28 avril 2022, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a nommé Djelloul Harouchi, Mohamed Laagab et Mohamed Abdenour Rabhi comme membres du Conseil de la Nation au titre du tiers présidentiel. »