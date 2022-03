Conseil de la nation : Tebboune nomme 2 nouveaux membres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé Kamel Bouchama et Aboudjerra Soltani comme deux membres du Conseil de la Nation au titre du tiers présidentiel, selon ce qui a été annoncé ce mercredi 16 mars, dans un communiqué de la Présidence de la République.

Le communiqué stipule que : « Conformément aux dispositions des articles 91, alinéa 07, et 121, alinéa 03 de la Constitution, et du décret présidentiel signé ce 13 Chaabane 1443, correspondant au mercredi 16 mars 2022, le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, a nommé Kamel Bouchama et Aboudjerra Soltani comme membres du Conseil de la Nation au titre du tiers présidentiel. »

Qui est Aboudjerra Soltani?

Succédant à la tête du MSP au fondateur Mahfoud Nahnah, il rallie le président Abdelaziz Bouteflika en formant une alliance avec le RND. Cette prise de position lui vaut une perte de popularité.

Ce dernier a eu un long parcours politique, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Agriculture, Chargé de la Pêche de décembre 1995 à juin 1997, puis Ministre de la Petite et Moyenne Entreprise (PME) de juin 1997 à décembre 1999, ensuite Ministre du Travail et de la Protection Sociale de décembre 1999 à mai 2001, Ministre d’État de mai 2007 à avril 2009.

Il aussi été député de Tébessa à l’Assemblée Populaire Nationale de de juin 1997 à mai 2007.

Qui est Kamel Bouchama ?

Kamel Bouchama est un écrivain et homme politique algérien. Il a occupé le poste de ministre de la Jeunesse et des Sports (1984-1988) et d’ambassadeur d’Algérie en Syrie.

Ce dernier a écrit plus d’une vingtaine sur l’histoire, la politique et la littérature.