Conseil de la Nation : six nouveaux membres nommés par le président Tebboune

Ce jeudi 8 mai, la présidence de la République a annoncé la nomination de six nouveaux membres au Conseil de la Nation, la chambre haute du Parlement algérien. Cette décision a été officialisée par un décret présidentiel signé par le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune. Ces nominations s’inscrivent dans le cadre des prérogatives présidentielles prévues par la Constitution.

Cette décision présidentielle intervient également à un moment où des réformes politiques sont en cours pour renforcer le rôle des institutions et promouvoir une gouvernance plus efficace. Le Conseil de la Nation, en tant qu’organe de contrôle et de réflexion, est appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans l’équilibre des pouvoirs et l’élaboration des politiques publiques.

À LIRE AUSSI : Qui est Amar Abba, le nouveau conseiller diplomatique de Tebboune ?

Tebboune nomme six personnalités au Conseil de la Nation pour un mandat de six ans

Ces désignations interviennent dans un contexte politique marqué par une volonté des autorités de renforcer la représentativité au sein des institutions nationales. Le Conseil de la Nation, qui joue un rôle clé dans le processus législatif, notamment en examinant et en votant les lois après leur adoption par l’Assemblée populaire nationale, est composé de membres élus au suffrage indirect et d’un tiers de membres nommés par le président de la République.

À LIRE AUSSI : Tebboune célèbre le 80ᵉ anniversaire du 8 mai 1945 et rend hommage aux martyrs

L’installation officielle de ces nouveaux membres devrait avoir lieu dans les jours à venir, selon les procédures en vigueur. Ils rejoindront les membres déjà en fonction pour poursuivre les travaux parlementaires en cours, notamment l’examen de projets de loi en lien avec les priorités économiques et sociales du pays.

Ces nominations confirment la dynamique institutionnelle engagée par le pouvoir exécutif et traduisent la volonté du président Tebboune de renouveler et de consolider les instances de la République.

Qui sont les six nouveaux membres du Conseil de la Nation ?

Selon le communiqué de la présidence, les personnalités nommées sont : Dalila Ben Djoudi, Issa Bouragba, Ayache Djabalia, Belkacem Boukhari, Lakhdar El Hebiri et Hadj Belghouthi. Elles siégeront au Conseil de la Nation pour un mandat d’une durée de six ans, à compter de la date de leur installation officielle.

À LIRE AUSSI : Accords en cascade avec Oman : Tebboune engage l’Algérie dans un partenariat multisectoriel

La composition de cette nouvelle liste reflète une certaine diversité, tant sur le plan régional que professionnel. Parmi les nommés, on retrouve des figures connues dans le monde administratif, sécuritaire et institutionnel, à l’image de Lakhdar El Hebiri, ancien haut responsable de la Gendarmerie nationale, ou encore Dalila Ben Djoudi, dont le parcours dans les institutions publiques est reconnu.