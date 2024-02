Conseil d’affaires algéro-français : l’ambitieuse feuille de route 2024 du CREA et MEDEF

Le conseil d’affaires Algéro-français, qui s’est tenu hier à Paris, a été marqué par les échanges sur les questions économiques entre le mouvement des entreprises de France (Medef) et le conseil du renouveau économique algérien (Crea). Les présidents des deux organisations patronales, Kamel Moula pour le Crea et Patrick Martin pour le Medef, étaient présents lors de cette rencontre.

En effet, le climat des affaires, les investissements et les partenariats ont été au cœur des discussions lors du conseil d’affaires Algéro-français. Patrick Martin, président du Medef, a souligné l’importance de ces sujets dans un communiqué publié hier. De son côté, le Crea a indiqué que cette rencontre permettra de mettre en œuvre les conditions du mémorandum d’entente signé en décembre 2023 entre les deux organisations.

De plus, l’objectif du conseil d’affaires Algéro-français est de devenir opérationnel, selon le Crea. Les échanges ont été basés sur le nouveau code de l’investissement adopté en Algérie, dans le but d’encourager les partenariats de coproduction et de création de joint-ventures entre les membres des deux organisations patronales.

Climat des affaires, investissements et partenariats étaient au cœur du Conseil d’affaires algéro-français 🇩🇿🇫🇷 #CAAF, avec mon homologue Kamel Moula (@MoulaKamel1), président du Conseil du renouveau économique Algérien (#CREA). pic.twitter.com/Z2YsXEWpz8 — Patrick Martin (@PatrickMartin_1) February 5, 2024

Une feuille de route ambitieuse pour 2024

En outre, les échanges ont porté sur le nouveau code de l’investissement en Algérie, favorisant les partenariats et les joint-ventures entre les membres des deux organisations. Les discussions ont également abordé la feuille de route pour l’année en cours, avec des réunions prévues alternativement à Paris et à Alger. Ces rencontres visent à concrétiser rapidement les objectifs fixés, comme l’a annoncé le CREA.

Dans le cadre de l’année en cours, des visites d’unités de production dans les deux pays, impliquant des chefs d’entreprise. Ces missions sectorielles permettront de renforcer la connaissance mutuelle des capacités industrielles et agricoles. Un comité stratégique, présidé par Abdelouahed Kerrar pour le CREA et Yannick Morillon pour le MEDEF, supervisera l’avancée des travaux, incluant des chefs d’entreprise affiliés aux deux organisations.

Priorités et perspectives

Par ailleurs, avec un nouveau cadre juridique favorisant l’investissement et des perspectives positives pour le climat des affaires en Algérie, notamment dans l’industrie, les opérateurs français restent attentifs au marché algérien. L’agriculture, l’agroalimentaire, l’énergie et la digitalisation sont au cœur des priorités, visant à dégager des approches communes.

L’automobile, en plein renouveau en Algérie, représente également un secteur d’intérêt pour les partenaires français, donc les constructeurs automobiles français, traditionnellement appréciés en Algérie, ont une opportunité à saisir.

Pour conclure, la réunion entre le MEDEF et le CREA marque une étape importante dans le renforcement des liens économiques entre la France et l’Algérie. Avec une coopération renforcée, des objectifs clairs pour 2024 et des secteurs prioritaires identifiés, les deux organisations affichent leur volonté commune de dynamiser les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.

