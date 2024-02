Conseil d’affaires algéro-français à Paris : visite de Tebboune en France au menu

Le Conseil d’Affaires Algéro-Français, regroupant le Conseil du Renouveau Économique Algérien (Crea) et le Mouvement des Entreprises de France (Medef), tiendra une réunion de travail à Paris le lundi 5 février. Les présidents des deux plus grandes organisations patronales des deux pays, Karim Moula et Patrick Martin, seront présents pour discuter de la feuille de route 2024 du Conseil.

La feuille de route aborde divers points, dont les rendez-vous prévus pour l’année en cours. Parmi eux, la possible visite d’Abdelmadjid Tebboune en France, dont la date demeure à confirmer. Le président de la République a souligné l’importance de résultats concrets pour renforcer les liens entre l’Algérie et la France lors de cette visite. Il a précisé que cette visite officielle dépendait du programme de l’Élysée et n’était pas une simple escapade touristique.

Le ministre des affaires étrangères, Ahmed Attaf, a révélé dans une interview en décembre les dossiers sensibles qui nécessitent des discussions approfondies avant la visite présidentielle. Ces dossiers incluent la mémoire, la mobilité, la coopération économique, les essais nucléaires français dans le Sahara algérien, ainsi que la restitution de l’épée et du burnous de l’émir Abdelkader. Bien que des accords n’aient pas encore été conclus sur ces points, Attaf reste optimiste quant à des avancées futures, soulignant la volonté des deux parties de poursuivre les négociations.

La réunion prévue entre le Crea et le Medef se concentre exclusivement sur les aspects économiques. Les discussions tourneront autour des ambitions du Conseil des Affaires Algéro-Français pour renforcer la relation entre les secteurs privés algérien et français. Les objectifs incluent l’amélioration du climat des affaires, le développement des co-investissements/investissements croisés, le transfert de compétences et le développement du capital humain.

Préparation de la 15e Édition des rencontres Algérie

La réunion abordera également la tenue de la 15e édition des rencontres Algérie, prévue du 5 au 7 mars, sous l’égide de Business France. Cet événement est crucial pour renforcer les liens économiques et explorer de nouvelles opportunités entre les deux nations.

Notons que la dernière réunion entre le Crea et le Medef remonte à décembre 2022. En juillet de la même année, les deux parties avaient discuté de la présence des entreprises françaises en Algérie, notamment des acteurs majeurs tels que Renault, Peugeot, Aigle Azur, Sanofi, et Michelin.

A LIRE AUSSI : Karim Zéribi propose l’idée de créer un Conseil Mondial de la Diaspora Algérienne

Pour conclure, la réunion du Conseil d’Affaires Algéro-Français s’annonce comme une étape cruciale dans le renforcement des liens économiques entre l’Algérie et la France. Les discussions sur la feuille de route 2024, les rendez-vous prévus, et les dossiers sensibles démontrent l’engagement des deux parties à promouvoir une coopération fructueuse. Restons attentifs aux résultats de cette réunion, qui pourrait façonner l’avenir des relations économiques bilatérales.