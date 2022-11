Conquis par sa première visite, Ben N’co de retour en Algérie

Depuis quelques années, l’Algérie gagne du terrain en tant que pays touristique. Il faut dire que l’Algérie n’était pas en haut de la liste des pays à visiter, et pour causes des démarches administratives laborieuses, des demandes de visas difficiles à obtenir et un potentiel touristique méconnu et sous-estimé.

Ceci-dit, avec la venue des réseaux sociaux, et le partage d’informations, d’images et de « moments de vie » de plus en plus rependus et accessibles, beaucoup découvre ou recouvre l’Algérie sous un nouveau jour. Il faut préciser qu’entre mer, montagnes, paysages urbains ou désert à perte de vue, ce n’est pas les lieux à visiter qui manquent avec une telle diversité.

En plus des nouveaux touristes qui affluent, l’Algérie à l’air de les fidéliser, et beaucoup reviennent visiter le pays surtout que le territoire national est très vaste et faire de tour de toutes les wilayas, découvrir leurs cultures et profiter du patrimoine national est de l’ordre de l’impossible en un seul voyage.

C’est ce qu’a justement fait le YouTubeur Français Ben N’co, un globetrotter qui a déjà mis les pieds en Algérie il y a quelques mois, et qui été vraisemblablement conquis.

Ben N’co, le retour en Algérie pour la poursuite des découvertes

Après un voyage riche en découvertes, et un retour en France imposé par l’expiration de son visa algérien, le célèbre créateur de contenu n’a pas hésité à réitéré sa demande afin de revenir en Algérie.

C’est dans différentes publications mises en ligne sur son compte Instagram qu’il partageait les démarches auprès des structures algériennes présentes en France pour l’obtention d’un second visa avec l’espoir de revenir en Algérie.

Ce n’est qu’hier, soit le 3 novembre 2022 qu’il partage un post annonçant son retour en Algérie pour une « saison 2 qui va envoyer du lourd ». Ben révèle donc dans une vidéo sa venue, pour continuer ce qu’il a commencé. Il se montre donc, embarquant dans l’avion direction la capitale, pour enfin se rendre à la baie d’Alger, plus précisément à Bab El oued qu’il qualifie comme étant « son quartier préféré d’Alger ».

Il fait, encore une fois l’éloge du pays mais surtout l’hospitalité des Algériens. Dès ce premier jour, il revient sur la gastronomie algérienne dite populaire se montrant en train de déguster une bonne Karantika accompagnée de la boisson locale par excellence, le Selecto.

Enfin, il précise à sa communauté, que l’ensemble de ses vidéos seront diffusées quotidiennement sur ces différents réseaux sociaux.