Conquis par Oran, Joe Hattab la décrit comme « une des plus belles villes d’Afrique »

Le globe-trotter et influenceur arabe Joe Hattab continue son aventure à travers l’Algérie. S’il avait été charmé par l’architecture pittoresque d’Alger, ce dernier s’émerveille à nouveau devant la beauté d’Oran, capitale de l’ouest.

À travers la ville, il découvre des paysages uniques et des vestiges de l’invasion espagnole en Algérie. Un mélange de culture et de saveurs qui laisse le YouTubeur sans voix.

Joe Hattab qualifie Oran de « plus belle ville d’ Afrique »

Joe Hattab, le YouTubeur à succès qui fait le tour du monde sa caméra à la main, est en Algérie. Il commence son périple par l’emblématique ville d’Alger, où il est guidé par le non moins connu Khoubai, influenceur voyage algérien. Ensemble, ils découvrent les dédales de la capitale, mais aussi, les souterrains de la ville de Constantine. Joe est d’ors et déjà ébahi par la beauté de l’Algérie et la diversification de ses paysages quand il se rend à Oran.

La capitale de l’Ouest comme on l’appelle lui en met plein les yeux. Avec son architecture mi-française mi-espagnole, Oran offre un joli mélange de cultures que Joe ne manque pas de souligner. Dans l’arène laissée par les toréadors espagnols, il est impressionné par la grandeur de l’édifice, mais aussi par l’ingénierie du son de l’époque.

Joe ne manque pas de goûter à la spécialité locale, la Karantika (calienteca), qu’il qualifie de met goûteux. De la cathédrale au marché de la bastille, ce dernier fait le tour de la ville et se rend compte de l’hospitalité de ses habitants.

Joe finit sa visite par une escale à Santa Cruz, LE lieu à ne surtout pas omettre de visiter à Oran. Une superbe forteresse qui surplombe la baie, nichée à plusieurs centaines de mètres d’altitude et d’où les forces espagnoles surveillaient les eaux territoriales.

Joe Hattab à Constantine : la ville des ponts suspendus, un bijou structurel

Avant de venir à Oran, Joe était de passage à Constantine. La ville de la science et des scientifiques, de son nom populaire, est un lieu assez impressionnant. Joe fait une tournée dans les grottes situées sous la ville et manque de s’y perdre.

Il profite ensuite du paysage à couper le souffle qu’offrent les gorges du Rhummel. La culture, la gastronomie et l’accueil chaleureux des constantinois font leur effet sur le créateur de contenu, qui qualifie la ville d’unique en son genre.