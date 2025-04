Connected Algeria 2025 : l’Algérie amorce officiellement le lancement de la 5G

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a annoncé, mardi à Alger, le lancement officiel des préparatifs pour l’introduction du réseau 5G en Algérie. Cette déclaration a été faite en marge de la clôture du colloque Connected Algeria 2025, un événement consacré aux enjeux du numérique et à la transformation digitale du pays.

L’Algérie lance les préparatifs pour l’arrivée de la 5G

Dans son allocution, le ministre a affirmé que cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. « En matière d’infrastructures télécoms, et conformément aux directives du président, je proclame officiellement le démarrage des préparatifs pour l’introduction de la 5G dans notre pays », a déclaré Sid Ali Zerrouki.

À LIRE AUSSI : Vers une Algérie connectée : Tebboune fixe le cap de la 5G au Conseil des ministres

La veille, lors du Conseil des ministres, le président Tebboune avait donné instruction d’approfondir les études techniques et économiques nécessaires pour une mise en œuvre efficace de cette technologie de nouvelle génération. Selon le communiqué officiel publié à l’issue de cette réunion, il s’agit d’un « choix stratégique » visant à garantir un déploiement « rentable et efficient » de la 5G, en veillant à une intégration harmonieuse tant sur le plan technologique que financier.

Cette annonce s’inscrit dans une dynamique amorcée depuis plusieurs mois. Déjà, le 19 mars dernier, un rapport détaillé avait été présenté en Conseil du gouvernement, mettant en lumière les efforts en cours pour préparer le terrain à l’arrivée de la 5G. Ce document soulignait notamment le rôle central que jouera cette technologie dans le développement économique et industriel du pays.

La 5G, moteur de la transformation numérique algérienne

En effet, la 5G promet une révolution numérique majeure : des vitesses de connexion ultra-rapides, une latence quasi inexistante et la capacité de connecter simultanément un très grand nombre d’appareils. Ces caractéristiques devraient favoriser l’émergence d’applications avancées dans des domaines clés tels que l’agriculture de précision, la santé connectée, l’industrie 4.0, les transports intelligents et l’enseignement numérique.

À LIRE AUSSI : L’Algérie se prépare au lancement de la 5G

Plus qu’un simple saut technologique, le lancement de la 5G est perçu par les autorités comme un levier essentiel pour faire de l’Algérie un hub régional dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC). Le pays ambitionne ainsi de renforcer sa souveraineté numérique et d’accélérer sa transformation digitale, tout en améliorant l’accès des citoyens aux services publics et aux outils numériques.

Le calendrier précis du déploiement n’a pas encore été communiqué, mais les signaux envoyés par les plus hautes instances laissent entrevoir une mise en œuvre progressive dans les mois à venir.

À LIRE AUSSI : WhatsApp dit adieu aux vieux smartphones : Votre téléphone est-il concerné ?