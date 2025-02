Connaissez-vous Mehdi Benchoufi, le médecin qui veut bousculer l’imagerie médicale ?

Médecin et docteur en mathématiques, Mehdi Benchoufi souhaite transformer le domaine de l’imagerie médicale, en la rendant accessible à tous les professionnels de la santé à travers le monde. Il travaille pour cela sur une sonde d’échographie connectée et portable.

Il est à l’origine de la nouvelle technologie d’une sonde ultraportable d’imagerie médicale par ultrasons qui remplacera à terme le vieux stéthoscope de Laennec, que chaque étudiant en deuxième année de médecine achète et garde toute sa vie.

Mehdi Benchoufi parmi les innovateurs de l’année 2024

Mehdi Benchoufi, en collaboration avec Olivier de Fresnoye et Pierre Bourrier, a créé une sonde d’échographie ultraportable, connectée au smartphone des professionnels de santé, pour rendre l’imagerie médicale accessible à un plus grand nombre de cliniciens à travers le globe.

Avec ses trois fréquences, cette sonde de 400 grammes qui se connecte à un smartphone permet de voir la structure anatomique du patient et de redresser 50 % du diagnostic au cours d’une consultation. Cette nouvelle sonde répond à un réel besoin dans ce domaine : selon l’Organisation mondiale de la Santé, deux tiers de la population n’ont pas accès à l’imagerie médicale, malgré les avancées technologies.

Si aujourd’hui les médecins ont leur stéthoscope autour du cou, demain, ils pourront leur sonde dans leur poche. Pour rappel, cette nouvelle technologie a permis à Mehdi Benchoufi de se distinguer dans le palmarès des inventeurs de l’année 2024 qui pourraient changer le monde.

Qui est Mehdi Benchoufi, le médecin qui veut éclipser le stéthoscope ?

Mehdi Benchoufi, âgé aujourd’hui de 47 ans, a grandi en Algérie, dans un milieu favorisé. En 1988, sa famille décide de quitter le pays pour s’installer en France. Il découvre sa passion pour les mathématiques à très jeune âge, notamment après une rencontre avec une professeure de 4ᵉ année.

En effet, celui qui avait dévoré les romans de Victor Hugo éprouve de l’intérêt pour l’algèbre et les mathématiques. Et c’est cette voie qu’il choisira après l’obtention de son bac. Par ailleurs, à l’âge de 21 ans, le jeune homme s’inscrit en médecine et fait ses études en mathématiques en parallèle. Il passe l’agrégation, mais remet le doctorat pour plus tard.

Mehdi Benchoufi obtient un poste de chef de clinique dans le service de Philippe Ravaud, éminent épidémiologiste, à l’Hôtel-Dieu. Une chance qui lui a permis d’exercer dans sa spécialité de santé publique et de mettre en avant ses connaissances en mathématiques.

Cinq ans plus tard, il lance sa société dans le domaine des technologies de l’imagerie médicale. D’ailleurs, l’idée d’une sonde connectée et ultraportable lui trottait dans la tête, lorsqu’il était déjà interne à Paris, à la fin des années 2000.

