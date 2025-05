Congrès mondial du gaz : Sonatrach reçoit un prix international à Pékin

La société nationale des hydrocarbures Sonatrach a marqué de son empreinte la 29e édition du Congrès mondial du gaz, organisée du 19 au 23 mai 2025 à Pékin, en Chine.

Grâce à la contribution brillante du Dr Nadia Haddoum, cheffe de projet au sein de la direction exécutive du développement des affaires et du marketing, le groupe algérien s’est vu décerner le prestigieux prix Industry Recognition – Best Practices Across the Gas Value Chain.

Une reconnaissance internationale méritée

Lors de cet événement majeur de l’industrie gazière, qui a réuni les plus grands acteurs du secteur à l’échelle mondiale, le travail du Dr Haddoum a été salué pour son haut niveau scientifique et son caractère innovant.

Sa présentation intitulée « Solutions innovantes pour maîtriser l’instabilité des forages dans les réservoirs carbonatés » a capté l’attention du comité de lecture international, qui l’a sélectionnée parmi des centaines de contributions.

Le prix a été remis au Dr Haddoum lors de la cérémonie de clôture, le 23 mai, après un premier hommage lors de sa séance de présentation. Cette distinction souligne non seulement la qualité de ses recherches, mais aussi la place que Sonatrach occupe désormais sur la scène technologique mondiale.

Le génie féminin au service de l’innovation algérienne

Le succès du Dr Nadia Haddoum n’est pas un fait isolé. Déjà primée à plusieurs reprises, notamment lors du Congrès international du pétrole à Johannesburg où elle avait décroché le premier prix de la meilleure présentation orale, elle représente un exemple concret de l’excellence féminine dans les domaines complexes de l’ingénierie, des sciences et de la technologie. Elle a également été désignée par Sonatrach pour participer au Forum des femmes arabes, en reconnaissance de son parcours exceptionnel.

Sonatrach, vitrine de compétences nationales

Dans son communiqué, Sonatrach s’est dite fière de compter dans ses rangs des compétences aussi qualifiées et engagées. L’entreprise nationale met en avant l’importance de l’innovation scientifique dans l’amélioration de ses performances et dans son rayonnement à l’échelle internationale.

Cette nouvelle distinction confirme la montée en puissance de l’expertise algérienne dans le secteur de l’énergie, et rappelle que l’Algérie n’est pas seulement un fournisseur stratégique de gaz, mais également un acteur compétent et respecté dans les solutions technologiques avancées.