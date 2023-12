Congrès africain des start-ups : l’Algérie a confiance en sa jeunesse (Tebboune)

Ce mardi 5 décembre, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé une lettre aux participants de la deuxième édition du congrès africain des start-ups, en cours au Centre International des Conférences (CIC) d’Alger. La lecture de cette lettre par le Premier ministre, Nadir Larbaoui a souligné l’importance accordée aux jeunes entreprises innovatrices dans le cadre du processus de relance économique entamé en Algérie depuis la fin de 2019.

Dans son message, le Président Tebboune a mis en exergue le rôle crucial joué par les start-ups et les petites entreprises dans la dynamique de relance économique. Il a souligné l’avancée significative de l’Algérie dans la création de start-ups et d’entreprises innovantes, attribuée en grande partie aux divers programmes d’aide et d’accompagnement, ainsi qu’à la mise en place de nouvelles filières de formation spécialisées.

« L’Algérie a réalisé des progrès notables dans le domaine des start-ups et des entreprises innovantes, grâce aux programmes d’aide et aux nouvelles formations spécialisées. Nous maintenons notre engagement envers le soutien économique et financier nécessaire pour accompagner cette avancée, bénéfique pour l’économie nationale, et pour relever les nombreux défis de développement » a déclaré le Chef de l’État.

Tebboune a souligné la confiance de l’Algérie envers sa jeunesse, la considérant comme le moteur d’une dynamique qui touchera tous les aspects économiques du pays. Dans un langage clair, il a insisté sur l’importance de la contribution des jeunes entrepreneurs à l’économie nationale.

Un message fort aux participants Africains : soutien total aux start-ups et entreprises innovatrices

Le Président a également adressé un message direct aux participants du congrès, mettant en avant la responsabilité des gouvernements africains dans le soutien aux start-ups et aux entreprises innovatrices.

« Les gouvernements africains doivent soutenir pleinement les start-ups et les entreprises innovatrices qui ont prouvé leur efficacité à travers le monde. Les taux élevés de chômage ne sont pas inévitables en Afrique. Il est grand temps de relever ce défi et de rattraper le retard », a-t-il souligné avec force.

Tebboune a également mis en avant les actions concrètes entreprises par l’Algérie pour soutenir les start-ups et les entreprises innovatrices. Il a souligné les différents programmes d’aide et d’accompagnement, ainsi que la création de nouvelles spécialités de formation visant à renforcer le tissu entrepreneurial du pays.

Le discours du Président s’est conclu par un appel à l’unité continentale. Il a invité les pays africains à collaborer et à soutenir collectivement les initiatives entrepreneuriales pour surmonter les défis économiques communs.