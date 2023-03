Congélation d’aliments en prévision du Ramadan : HIMAYATEC tire la sonette d’alarme

Le mois de Ramadan approche à grands pas et nombreux sont ceux qui ont commencé les préparatifs pour cette période sacrée. Parmi ces derniers, on retrouve la fameuse frénésie de la congélation d’aliments. Pratique désastreuse pour la santé, mais aussi pour l’économie, ce procédé est classé rouge par les spécialistes de la nutrition. L’Organisation algérienne de défense du consommateur HIMAYATEC n’est pas insensible à la cause. L’organisme a publié une mise en garde dernièrement contre les dangers de la congélation.

La congélation du lait pasteurisé hautement risquée selon HIMYATEC

Les ménagères algériennes sont de plus en plus nombreuses à adopter la congélation d’aliments pour gagner du temps. C’est d’autant plus le cas à l’approche du mois de Ramadan, où des ruptures de stock sont anticipées. Pratique, mais aussi, économique, la congélation est une arme un double tranchant exposant la santé du consommateur à des risques.

La disponibilité est le premier facteur poussant les consommateurs à congeler les aliments. Ce sont les denrées alimentaires de première nécessité, telles que le lait ou le pain, qui sont les plus concernées. En effet, du fait de leur indisponibilité par moments, les citoyens se retrouvent dans l’obligation de recourir à l’achat en masse de ces aliments.

Bien que pratique, cette méthode n’est pas sans répercussions sur la santé. Prenons en exemple le lait pasteurisé vendu en sachets. Ce dernier ne peut être congelé en raison de sa durée de consommation très limitée. Au-delà de 5 jours au congélateur, les sachets ne peuvent plus être consommés sans risques. La prolifération bactérienne est accrue et le plastique couvrant le lait relâche des microparticules toxiques pour le corps.

Perte de gout, de valeur énergétique, de texture, la congélation en vaut-elle réellement le coup ?

Le lait n’est pas le seul aliment congelé par les Algériens en prévision du Ramadan. Les ménagères n’hésitent pas à stocker légumes, viandes et fruits en tous genres. Si elle est moins dangereuse que celle du lait, la congélation de ces denrées n’en reste pas moins mauvaise pour la santé.

Stockés à basses températures, les fruits et légumes perdent une bonne partie de leur valeur énergétique. Ils sont moins croquants, moins colorés et surtout, moins gouteux ! Un repas constitué de produits surgelés contiendrait jusqu’à moitié moins de nutriments. À noter que certains aliments, comme l’ail et l’oignon, doivent être consommés tout de suite après découpage, sous peine de perdre entièrement leurs valeurs nutritives.