Congé annuel 2024 : 10 jours seulement pour les cadres de ce secteur

ALGER, le 08 juillet 2024 – Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé les dates des congés annuels pour les cadres supérieurs de l’État au titre de l’année 2024.

Selon une note du Premier ministre relative aux congés annuels des cadres supérieurs de l’État pour l’année 2024, la durée des congés est fixée à dix (10) jours, à programmer par roulement entre le 20 juin et le 31 juillet 2024, en fonction des besoins du service.

La note du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique précise que cette durée de congés annuelle concerne uniquement les directeurs des établissements sous tutelle.

Pour les autres cadres supérieurs nommés par décret dans les établissements sous tutelle, la programmation des congés doit se faire de manière à assurer la continuité du service dans les meilleures conditions possibles, tout en tenant compte des impératifs de préparation de la rentrée universitaire 2025/2024.

Dix jours de congés pour les cadres supérieurs de l’État algérien en 2024

Cette décision de limiter les congés des cadres supérieurs à dix jours vise à garantir la continuité du service public et à faire face aux défis de la préparation de la prochaine rentrée universitaire.

Rappelons que la rentrée universitaire 2024-2025 s’annonce sous un signe particulier : l’arrivée de l’intelligence artificielle (IA) dans le processus d’inscription.

Soucieux d’accompagner les nouveaux bacheliers dans leur choix d’orientation, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en place une plateforme numérique dotée de l’IA.

Cette innovation représente une avancée majeure dans le domaine de l’éducation. En effet, la plateforme permettra aux bacheliers d’identifier les filières et les spécialités les mieux adaptées à leurs capacités et à leurs notes, grâce à des algorithmes d’analyse de données et de matching.