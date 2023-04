Confusion date Aïd el-Fitr 2023 : l’association d’astronomie Sirius explique

L’association d’astronomie algérienne « Sirius » s’est prononcée quant à la date probable de l’Aïd el-Fitr 2023 en Algérie. Les prévisions de l’organisme viennent corroborer le communiqué du Centre international d’astronomie, qui avait fait part de ses observations plus tôt. Ainsi, et selon les deux sources, des perturbations météorologiques pourraient bien rendre l’observation du croissant de lune impossible ce jeudi, décalant ainsi la date du jour sacré dans plusieurs pays musulmans.

À LIRE AUSSI : Aïd el-Fitr 2023 : vendredi ou samedi ? Le Centre international d’astronomie répond

Aïd el-Fitr 2023 : l’association d’astronomie Sirius publie ses prévisions

Par le biais de sa page Facebook, l’association Sirius d’astronomie est venue apporter des précisions sur la date de l’Aïd el-Fitr 2023. L’observation du croissant de lune étant capitale pour déterminer de la fin du mois de jeune, l’association a donné des détails techniques quant à l’apparition de l’astre sous les prochains jours.

À LIRE AUSSI : Aïd el-Fitr 2023 : l’institut de recherche astronomique égyptien fixe une date

Ainsi, et selon les calculs prévisionnels, le croissant de lune devrait faire son apparition ce jeudi 20 avril à 05 :16h du matin, heure locale. Néanmoins, les conditions météorologiques peu favorables risquent de rendre l’observation difficile, voire impossible, selon la même source. Le croissant sera visible difficilement à l’œil nu sur le continent américain. L’Algérie, mais aussi, la plupart des pays arabes et africains, ne pourront donc pas observer l’astre à cette date selon les prévisions.

Dans de telles circonstances, la période sacrée du jeune pourrait être prolongée à 30 jours cette année, conformément à la loi islamique.

Une vision probable, mais pas exacte, les réserves de l’association Sirius



Malgré l’exactitude de ses calculs, l’association d’astronomie Sirius se garde d’annoncer une date pour l’Aïd, et insiste sur les probabilités. Ainsi, et malgré la certitude de plusieurs organismes compétents, certains pays pourraient apercevoir le croissant de lune ce jeudi, et annoncer ainsi l’Aïd el-Fitr 2023 le vendredi 21 avril.

À LIRE AUSSI : Aïd el Fitr 2023 : atteignant des records, le prix des cacahuètes dénoncé par l’APOCE

Enfin, la dite association invite la population à attendre les indications des autorités concernées, notamment la Commission nationale d’observation des croissants lunaires.