Conflits au Soudan : l’Algérie décide de rapatrier ses ressortissants

Au vue de la situation sécuritaire au Soudan qui ne cesse de se dégrader depuis quelques jours, suite aux affrontements entre l’armée régulière et les Forces de réaction rapide (FSR), l’Algérie lance une opération de rapatriement pour ses ressortissants qui y résident.

En effet, dans un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères, l’Algérie annonce avoir décidé de lancer une opération de rapatriement de ses ressortissants au Soudan, dans le cadre des « mesures prises pour subvenir aux besoins des membres de la communauté nationale résidant au Soudan, suite à la malheureuse crise que traverse ce pays. »

Cette même source, annonce le lancement du « processus d’évacuation des ressortissants algériens résidant au Soudan et souhaitant quitter ce pays, ainsi que le personnel de l’Ambassade d’Algérie à Khartoum, à compter de ce lundi 24 avril. »

Précisant également qu’il continue de « suivre de près la situation » au Soudan, à travers la « cellule de crise constituée à cet effet sous la présidence du secrétaire général du ministère. »

Pour conclure, le ministère des Affaires étrangères appelle les citoyens algériens présents au Soudan à « faire preuve de la plus grande prudence et à rester en contact permanent avec ses intérêts afin de lui faire part de l’évolution de leur situation à travers ce numéro vert : 00213 21504500 et l’adresse mail suivante : cvgc.alertes@mae.dz ».