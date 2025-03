Conflit Sonelgaz – Duo Felguera : l’entreprise espagnole cède et propose 100 million €

La société espagnole Duro Felguera a proposé de payer un dédommagement avoisinant les 100 millions d’euros pour mettre fin au différend qui l’oppose à la Société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) concernant le projet de centrale électrique à Djelfa, enlisé depuis plusieurs années.

Selon des médias espagnols, dont Okdiario, des sources proches du dossier ont révélé que cette offre intervient après des négociations qui se sont déroulées en Algérie la semaine dernière, plus précisément les lundi et mardi, entre les représentants de l’entreprise espagnole et les responsables de Sonelgaz.

Rappelons que Sonelgaz avait précédemment réclamé à la partie espagnole un dédommagement de 413 millions d’euros pour le non-respect du contrat de construction d’une centrale électrique à cycle combiné d’une capacité de 1200 mégawatts dans la wilaya de Djelfa. Ce projet, confié à Duro Felguera en 2014, est à l’arrêt depuis 2021.

Dans le cadre de ces négociations avec Sonelgaz, le PDG de Duro Felguera, le Mexicain Eduardo Espinosa, et le directeur général du département énergie et usines, Saúl Baunero, se sont rendus en Algérie dimanche dernier (9 mars).

Projet de Djelfa : Duro Felguera tente de résoudre son conflit avec Sonelgaz en offrant une indemnisation

Ils ont tenu des réunions les lundi et mardi avec les représentants de Sonelgaz pour explorer les moyens de résoudre ce différend et régler le dossier.

Selon Okdiario, l’offre espagnole s’élève à environ 90 millions d’euros, un montant que l’entreprise avait préalablement provisionné dans ses comptes financiers pour l’année 2024 afin de faire face à ce litige.

Duro Felguera, spécialisée dans l’ingénierie industrielle, traverse une phase critique alors que la période de protection contre la faillite, obtenue en raison de multiples difficultés financières, touche à sa fin. Les négociations en cours autour du projet de Djelfa représentent une dernière opportunité pour l’entreprise d’éviter la faillite.

En juin dernier, Duro Felguera avait décidé unilatéralement de suspendre les travaux sur le projet de Djelfa en raison de ses problèmes financiers, entraînant des pertes de 52,4 millions d’euros au premier semestre de 2024, selon son bilan financier. Cette crise a été l’un des facteurs qui ont poussé l’entreprise à entrer en procédure de protection contre la faillite en décembre 2024.

Aujourd’hui, l’issue des négociations avec Sonelgaz pourrait déterminer l’avenir de cette entreprise espagnole, qui espère se sortir de l’impasse grâce à un accord final.