Conflit Mahrez – Guardiola : Belmadi livre son analyse

Le joueur international algérien, Riyad Mahrez, la pépite des Verts et le chouchou des Citizens est suivi par des millions de personnes sur les réseaux, spécialistes et fans confondus. Ces derniers ont eu la même réaction face à son conflit avec Pep Guardiola, tout le monde a réagi et maintenant c’est au tour du sélectionneur de l’équipe nationale, Djamel Belmadi, de livrer son analyse.

Lors de la conférence de presse d’avant-match tenue ce matin, l’entraîneur a apporté des explications et des précisions concernant l’EN et nos joueurs, notamment sur Riyad Mahrez qui a occupé les Headlines partout dans le monde suite à un vif échange avec l’ancien entraîneur du FC Barcelone.

Belmadi explique que nous ne voyons pas Mahrez de la même façon que son entraîneur pep Guardiola le voit. Il trouve que le choix de ce dernier qui gère son équipe et qui est objectif n’est pas forcément sur la même longueur d’onde que ses supporters en tant qu’algériens. Il ajoute à cela qu’il juge le nombre de fois où Mahrez a joué suffisant comparé aux autres joueurs.

La fameuse altercation

Il convient de rappeler que lors de la rencontre Manchester City face au RB Leipzig, cette fameuse altercation a eu lieu entre l’entraîneur espagnol et le Capitaine des Verts, ce dernier n’aurait pas suivi les instructions de son coach pourtant buteur sur penalty lors de ce match, les Skyblues ont marquée une large victoire de (6-3).

C’est durant ce match que Guardiola s’est montré mécontent et en colère, un comportement offensif et une gestuelle choquante.

Un autre détail qui n’a pas plu aux supporters c’est de voir Mahrez sur le banc des remplaçants pour des rencontres très importantes, un joueur indéniablement talentueux et malheureusement absent dans le onze entrant de plus en plus souvent.