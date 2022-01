L’élimination de l’Algérie de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun et sa disqualification a suscité la diffusion de nombreuses rumeurs, dont un certain « conflit » entre le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf Eddine Amara et le sélectionneur national Djamel Belmadi.

S’exprimant à cet effet, Amara a nié carrément ledit conflit et a déclaré à la presse : « je ne sais pas où certains gens trouvent ces histoires. Il n’y a pas de désaccord entre moi et Djamel Belmadi. Notre relation est bonne et chacun fait son travail ».

Sachant que plusieurs sources ont évoqué le sujet du désaccord entre les deux hommes tout au long de la Coupe d’Afrique des Nations, notamment après les déclarations de Belmadi sur le chaos qui a accompagné le départ de Riyad Mahrez et ses coéquipiers du Cameroun. « Ce n’est pas son affaire. Il ne peut pas être partout et jouer tous les rôles, » affirme le premier responsable de la FAF.

Amara s’exprime sur les barrages

Par ailleurs, Amara a commenté sur le tirage au sort des matchs barrages de la Zone Afrique, en lançant : « tous les matchs seront forts, pas seulement la rencontre réunissant l’Algérie et le Cameroun. Les confrontations entre le Sénégal et l’Égypte, le Nigeria et le Ghana, la Tunisie et le Mali, le Maroc et la RDC seront également difficiles ».

« L’équipe nationale a tout le potentiel pour se qualifier à la Coupe du Monde. Notre élimination de la CAN 2021 au Cameroun ne signifie pas que l’équipe est devenue faible, » souligne-t-il.