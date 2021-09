Conflit avec Yarichene : « Les masques sont tombés », Mellal dit tout

Le conflit autour de la présidence de la JS Kabylie se poursuit. Le Bras de fer judiciaire entre Chérif Mellal et Yazid Yarichene ne semble pas prêt à se terminer. Le club phare de la Kabylie se trouve actuellement en otage, entre les menaces de l’un et les répliques de l’autre, devant les regards attristés des supporters.

Arrivé hier en Algérie, Yarichene a tenu une conférence de presse ce matin à Tizi Ouzou, durant laquelle il a annoncé la fin du règne Mellal ; suite à la décision de la justice administrative qui a autorisé Yarichene de retirer le registre de commerce du club. Chose faite il y a quelques jours.

Alors que Yarichene s’attendais à une passation de pouvoir à l’amiable ; il s’est déplacé lui et sa nouvelle direction au siège du club pour prendre possession de ce dernier. Une fois arrivés, ils se sont retrouvés face à Mellal en colère qui refuse de quitter les lieux.

Mellal refuse de reconnaître les documents de Yarichene

Pour faire face à Yarichene, Mellal a fermé les portes du siège et il s’est cloitré à l’intérieur avec ses collaborateurs. Quelques plus tard, il s’est exprimé via un direct sur la page Facebook du club.

Lors du direct, Mellal a dénoncé la démarche de Yarichène qui, selon lui, est illégale puisque ; le registre de commerce retiré par ce dernier ne contient pas l’adresse du siège du club.

« Les masques sont tombés. Ils (Yarichene et sa direction, ndlr) veulent diviser les supporters de la JS Kabylie, en se prenant à moi. D’ailleurs aujourd’hui, ils ont violé toutes les lois. Le siège de la JSK ne leur appartient pas. C’est la propriété de l’OPGI. De ce fait, j’étais dans mon droit quand j’ai refusé de quitter », a-t-il déclaré.

« Nous, on fait confiance à la justice. Nous avons déposé tous les documents demandés par dernière et nous sommes prêts à répondre à toute autre demande », a ajouté Mellal, exigeant une nouvelle fois « une décision exécutive de la justice« .