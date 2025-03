Conflit autour des notes des élèves : Le ministre de l’Éducation exige des sanctions

Le ministre de l’Éducation nationale, Dr Mohamed Seghir Saâdaoui, a donné des instructions fermes pour adresser des avertissements aux enseignants refusant de saisir les notes des élèves sur la plateforme numérique. Lors d’une conférence nationale tenue mercredi depuis le siège du ministère à El Mouradia, en visioconférence, il a insisté sur le caractère obligatoire de cette démarche, soulignant qu’il s’agit d’un devoir professionnel et non d’un enjeu syndical.

Le ministre a rappelé que la transmission des notes constitue un élément essentiel du suivi pédagogique et qu’aucune revendication sociale ne saurait justifier un tel blocage. Il a ainsi qualifié cette action de manquement grave aux obligations professionnelles, insistant sur la nécessité d’appliquer des sanctions contre les enseignants qui persistent dans ce refus.

Cette situation fait suite au mouvement de contestation initié par le syndicat CNAPESTE, dont certains membres ont décidé de boycotter la saisie des notes, entraînant la colère des parents d’élèves. En effet, de nombreux directeurs d’éducation ont rapporté que des enseignants affiliés à ce syndicat refusaient d’intégrer les notes sur la plateforme numérique, ce qui empêche les parents de consulter les résultats de leurs enfants.

Face à cette situation, les associations de parents d’élèves ont exprimé leur profond mécontentement et dénoncé une instrumentalisation des droits des élèves à des fins syndicales. Plusieurs représentants des parents ont estimé que cette forme de protestation pénalise injustement les élèves et nuit à leur suivi scolaire, particulièrement à l’approche des examens de fin d’année.

Le ministre a donc ordonné l’envoi immédiat d’avertissements aux enseignants concernés, soulignant que la poursuite de cette action serait considérée comme une faute professionnelle grave, passible de sanctions conformément aux textes réglementaires en vigueur.

Une organisation stricte pour garantir la continuité pédagogique

Outre la question de la transmission des notes, le ministre de l’Éducation a insisté sur l’importance d’assurer la continuité pédagogique et de préparer efficacement la fin de l’année scolaire. Il a ainsi rappelé l’obligation pour les établissements scolaires de rester ouverts durant la première semaine des vacances de printemps afin d’organiser des cours de soutien destinés aux élèves des classes d’examen.

Cette mesure vise à accompagner les élèves qui passeront les examens du BEM et du baccalauréat, en leur offrant un encadrement renforcé pour mieux se préparer aux épreuves. Le ministre a souligné que ces séances de soutien devront être assurées dans toutes les wilayas et concerner l’ensemble des matières clés des examens nationaux.

Par ailleurs, Dr Saâdaoui a insisté sur l’importance du respect des engagements pédagogiques par l’ensemble du corps enseignant. Il a rappelé que les enseignants ont la responsabilité de corriger les copies des élèves en classe, de leur restituer leurs notes et de leur fournir les explications nécessaires pour améliorer leurs performances académiques.

Concernant la gestion du troisième trimestre, le ministre a demandé aux directeurs d’éducation de veiller à la bonne organisation des cours et des évaluations afin d’éviter tout retard dans l’application des programmes scolaires. Il a également appelé à un renforcement des contrôles sur la saisie des notes et à une plus grande transparence dans la communication avec les parents d’élèves.

Enfin, dans le cadre des efforts visant à moderniser le système éducatif, le ministère a réaffirmé son engagement à poursuivre l’amélioration des infrastructures numériques et à renforcer l’utilisation des nouvelles technologies dans la gestion des établissements scolaires. L’objectif est d’assurer un meilleur suivi des élèves et de garantir une interaction fluide entre les enseignants, les élèves et leurs parents.