Conflit autour de la direction de la JSK : Mellal contre-attaque

Le conflit autour de la direction du club Kabyle JSK ne semble pas prendre fin de sitôt. Après le verdict du tribunal administratif de Tizi Ouzou donnant l’accès à Yazid Yarichène pour retirer le registre de commerce de la société SSPA/JSK, Chérif Mellal ne semble pas se laisser abattre aussi facilement.

Dans un communiqué daté du 8 septembre, portant le caché rond avec mention (JSK – SPA) avec la signature de Chérif Mellal en tant que président de la SSPA/JSK et Benabderrahmane en tant que Directeur de la SSPA/JSK, ces derniers ont contre-attaqué en dénonçant le contenu d’un autre communiqué.

Selon ces derniers, « un communiqué intitulé ‘’Communiqué et opposition’’ émis par la pseudo Direction parallèle circule dans les réseaux sociaux. Le document en question truffé de bavures renseigne en un peu mieux sur l’état d’esprit perturbé des gens qui l’ont rédigé ».

Ainsi, Mellal a tenu, à travers son communiqué, de relever quelques irrégularités dans le document qu’il vient dénoncer. Selon lui, il s’agit « d’un document qui ne porte ni date, ni numéro de référence », et « l’imprimé utilisé est le document officiel du Club Sportif Amateur, qui ne saurait être utilisé en aucun cas, pour traiter toute affaire engageant la SSPA/JSK », a-t-il indiqué.

« L’adresse contenue dans le cachet ne correspond pas à celle mentionnée en bas de page »

Précisant que « l’adresse contenue dans le cachet ne correspond pas à celle mentionnée en bas de page : qui est celle du siège social du CSA JSK », Mellal ajoute dans son communiqué que « l’absence du nom du signataire annule les termes de cette rédaction ».

Selon lui, « Cela sous-entend une usurpation de qualité et de fonction, et de non-mandat pour agir en l’objet ». Dans le 5e point énuméré par le « Président de la SSPA/JSK », tel est mentionné dans le communiqué, on peut également lire que « le cachet utilisé serait le timbre officiel de la SSPA/JSK à sa création en 2010 et qui serait retiré de la circulation ».

Enfin, le communiqué signé par Mellal et Benabderrahmane souligne « qu’aucun document n’a été notifié pour le Président Mellal, en place et qui exerce ses fonctions en toute légalité, élu pour 06 ans ».

Conflit autour de la direction de la JSK : la guerre des documents

Pour rappel, lundi dernier, la justice administrative de Tizi Ouzou a autorisé Yazid Yarichène, désigné à la tête du nouveau conseil d’administration, de retirer le registre de commerce de la société SSPA/JSK. Chose faite le lendemain.

Or, et malgré la nomination de Yazid Yarichène comme nouveau président qui a récupéré le nouveau registre de commerce de la société, Chérif Mellal refuse toujours de quitter son poste de président du conseil d’administration de la SSPA/JSK.

Suite de quoi, « la nouvelle direction de la JSK » a publié un communiqué dans lequel elle avertit Cherif Mellal, « qui continue d’agir en tant que président et d’occuper les bureaux du club tout en continuant le recrutement ». Et c’est précisément à ce communiqué que Mellal a répondu.