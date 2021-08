Confinement en Algérie : ce qu’il faut retenir des nouvelles mesures

La crise sanitaire liée à la covid-19 demeure toujours au centre des préoccupations des autorités publiques. Les mesures restrictives visant à limiter les effets de la pandémie sont encore maintenues.

En effet, le premier ministère a annoncé ce samedi 14 aout le prolongement du confinement sanitaire partiel, de 20 h jusqu’à 6 h, dans 40 wilayas, et ce, pour une durée de 15 jours. Ainsi, les mesures accompagnant le confinement ont également été prolongées dans les wilayas concernées.

Il s’agit de la suspension de l’activité du transport urbain et ferroviaire et inter-wilayas durant les week-ends. À cela s’ajoute, le gel des activités qui se caractérisent par une forte concentration de la population et qui favorisent la propagation du virus. Citons à titre d’exemple : les marchés de ventes des véhicules d’occasion ; les salles omnisports et les salles de sport ; les maisons de jeunes ainsi que les centres culturels.

Un été sans fête de mariage et sans espaces de loisirs

Étant massivement fréquenté durant la saison estivale, les restaurants, cafétérias, fast-food et les espaces de vente de glace sont limité à la livraison et à la vente à emporter.

Ajoutons à cela, l’interdiction d’accès aux espaces récréatifs de loisirs et de détente et aux lieux de plaisance au niveau des wilayas concernées. Cependant, la mesure de fermeture des plages englobent toutes les villes côtières.

D’un autre les commerces, les marchés ordinaires et quotidiens resteront soumis à un dispositif de contrôle permettant de s’assurer du respect strict des règles sanitaires et des mesures préventives. Ainsi des sanctions strictes seront appliqué à l’encontre des contrevenants.

Enfin, les rassemblements et regroupements publics sont strictement interdits à travers le territoire national, notamment les rassemblements familiaux ainsi que les fêtes de mariages et de circoncisions et autres qui sont généralement organisées dans des lieux fermés favorisant la contamination. D’ailleurs, les salles des fêtes seraient sanctionnées de retrait définitif de l’autorisation d’exercice de l’activité s’ils transgressent les mesures annoncées par le gouvernement.