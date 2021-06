Confinement obligatoire : l’Algérie va-t-elle faire machine arrière ?

La décision du gouvernement de soumettre les voyageurs entrant en Algérie à une période de confinement obligatoire de cinq jours, risque d’être annulée. Les raisons qui sont, pour le moment avancées, concernent notamment la saturation des établissements hôteliers dédiés à cet effet, et l’importance des dépenses engagées par l’état afin d’assurer le bon déroulement de ce programme.

En effet, et selon nos confrères du quotidien El Watan, les autorités Algériennes risquent de faire machine arrière concernant la décision de soumettre tout voyageur entrant en Algérie à une période de confinement obligatoire d’une durée de cinq jours. Toujours selon la même source, le confinement systématique risque d’être abandonné, et la décision serait à l’étude au sein du Conseil scientifique du suivi et de l’évolution de la pandémie.

Vers l’abandon du confinement obligatoire

Il est à noter que beaucoup de difficultés ont été rencontrées au niveau des structures d’hébergement des voyageurs qui entrent Algérie. De ces difficultés découlent plusieurs plaintes et requêtes, notamment des ressortissants Algériens qui y étaient confinés, mais également des responsables, qui appellent à trouver des solutions à ces problèmes qui ne peuvent apparemment plus durer.

Selon certaines sources, les établissements hôteliers mobilisés par l’état afin d’accueillir les voyageurs seraient saturés, et ne pourront plus accueillir plus de pensionnaires, et surtout pas les ressortissants Algériens qui pourraient être nombreux à rejoindre le pays pendant cet été. Il y a également la hausse des cas de la covid-19 en Algérie, qui ne laisse pas beaucoup de temps aux équipes médicales pour faire un suivi continu des personnes confinées dans ces hôtels.

Enfin, et toujours selon la même source, le trésor public ne pourrait plus supporter de prendre en charge en toute gratuité, les étudiants et les personnes à faibles revenus, comme cela a été promis par le président Tebboune. Tout cela va pousser les autorités Algériennes à abandonner le confinement sanitaire systématique, assure la même source qui précise que « ne seront soumis à la quarantaine de cinq jours que les cas positifs au test antigénique ».