Confinement : le transport inter-wilayas de nouveau suspendu

Face à une troisième vague virulente de coronavirus, l’Algérie décide de durcir légèrement les mesures de confinement partiel, dont les horaires ont été aménagé de 20h à 6h il y a dix jours.

En effet, le gouvernement a décidé, ce mercredi 4 aout 2021, de reconduire les mesures de confinement partiel dans 37 wilayas avec interdiction de transport inter-wilayas durant les weekends.

« Il a été décidé de la suspension de l’activité de transport inter-wilayas durant les week-ends dans toutes les wilayas concernées par le confinement partiel, avec une reconduction de la mesure de suspension de l’activité de transport urbain et ferroviaire durant les week-ends », lit-on dans un communiqué des services du premier ministre.

Le nombre des wilayas confinées passent de 35 à 37

Les wilayas concernées par les mesures de confinement, dont le couvre-feu de 20 heures, passent à 37. Il s’agit de : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Sidi Bel Abbes.

Il s’agit egalement de : Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Relizane et Ouled Djellal.

Quant aux wilayas non concernées par ces mesures, elles sont 21. Les suivantes : Chlef, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Skikda, Médéa, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Mila, Ain Defla, Ghardaia, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.