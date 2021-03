Confinement et Covid-19 : Les annonces du gouvernement de ce 16 mars

Le gouvernement a fait, ce mardi 16 mars, de nouvelles annonces dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus en Algérie.

En effet, le premier ministre Abdelaziz Djerad a décidé de reconduire les mesures de confinement partiel dans 16 wilayas du pays jusqu’au mois d’avril prochain.

Confinement prolongé dans 16 wilayas

Dans un communiqué rendu public en fin de journée, les services du premier ministre ont annoncé la reconduction des mesures de lutte contre le covid-19 dans 16 wilayas d’Algérie.

Le confinement partiel à de 22 heures jusqu’au lendemain à 5 heures du matin a été prorogé, pour une durée supplémentaire de quinze jours, dans les wilayas suivantes :

Alger, Blida, Constantine, Tizi-Ouzou, Oran, Batna, El Oued, Tlemcen, Touggourt, Adrar, Ouargla, Jijel, Tebessa, Biskra, Sidi Bel Abbes et Mascara.

42 wilayas non concernées par le confinement

Outre la prolongation du confinement, le gouvernement a décidé de déconfiner quelques wilayas, dont Boumerdes et Bouira, suite à la stabilisation de la situation épidémiologique de ces dernières.

En tout, 42 wilayas ne sont pas concernées par les mesures de confinement partiel. Il s’agit des wilayas suivantes: Sétif, Bejaia, Médéa, Bordj Bou Arréridj, Tipaza, Chlef, Ain Temouchent, Boumerdes, Beni Abbés, Annaba, Djanet, El Meniaâ, Skikda, Laghouat, Ghardaia, Oum El Bouaghi et Béchar.

Et aussi : Bouira, Khenchela, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Saïda, Guelma, Relizane, Mostaganem, Illizi, M’Sila, El Bayadh, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Souk Ahras, Mila, Ain Defla, Naâma, In Guezzam, Timimoun, El Meghaeir, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal et In Salah.

Les salles des fêtes resteront fermées

Dans le même communiqué, le gouvernement a précisé que la mesure de l’interdiction des fêtes de mariage restera en vigueur avec un prolongement de 15 jours supplémentaires.

“Prorogation de la mesure d’interdiction de la célébration de mariages et de circoncision, et les regroupements au niveau des cimetières”, a précisé la même source, soulignant que cette mesure est applicable dans les 58 wilayas d’Algérie.