Confinement en Algérie : levée de plusieurs mesures de restriction

Les services du Premier ministère ont annoncé ce lundi 13 septembre 2021 l’allègement de plusieurs mesures restrictives qui entrent dans le cadre du confinement sanitaire instauré afin d’endiguer la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Dans son communiqué rendu public ce lundi, le Premier ministre a annoncé la levée de la fermeture des marchés automobile d’occasion, des salles de sport et omnisports, les centres culturels, ainsi que les maisons de jeunes et les bibliothèques.

Selon la même source, les autorités ont, par ailleurs, décidé « la reconduction de la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration des mariages et de circoncision et autres événements ».

Il a été également décidé « la reconduction de la mesure relative au retrait définitif de l’autorisation d’exercice de l’activité pour les salles des fêtes qui enfreignent l’interdiction en vigueur ».

Dans le même sillage, le communiqué du premier ministère souligne « la reconduction de la mesure de renforcement des mesures applicables aux marchés ordinaires et aux marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants ».

Réaménagement des horaires et levée du confinement dans certaines wilayas

À côté de cela, le confinement sanitaire partiel à domicile vient d’être reconduit, mais seulement au niveau de 31 wilayas au lieu des 40 concernées lors de la reconduction du confinement du 30 août dernier.

Les horaires du confinement ont été également modifiés. Désormais, il sera de 22 heures jusqu’à 5 heures du matin du lendemain, au lieu de 22 h 00 à 06 h 00.

Les wilayas concernées par les mesures de confinement de 22 h 00 à 05 h 00 du matin sont : Laghouat, Oum Bouaghi, Batna, Bejaia, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saida, Skikda, Sidi Bel Abbés, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Ouergla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Naaman Ain Témouchent, et Relizane.