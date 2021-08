Confinement en Algérie : feu vert pour la réouverture des plages

Après la troisième vague du covid-19 qui a été particulièrement meurtrière en Algérie, voilà que le premier ministère ordonne aujourd’hui, le 24 aout 2021, l’application des premières mesures concernant l’allégement du confinement sanitaire comme préconisé par la présidence de la république à l’issue du dernier conseil des ministres.

En effet, les premières mesures concernant un allégement du protocole sanitaire mis en place après la troisième vague de l’épidémie du Covid-19 voient enfin le jour, a annoncé aujourd’hui le premier ministère. Cet allégement concernera les horaires du confinement, mais également les plages et les lieux de détente et de loisirs.

Réouverture des plages et des lieux de loisir

Selon l’annonce faite aujourd’hui, le Premier ministre Aimen Ben Abderrahmane a décidé de réaménager les horaires du confinement sanitaire à domicile qui seront désormais de 22 h 00 du soir à 6 h 00 du matin, mais il a également annoncé la levée de l’obligation de la fermeture des espaces de détente et de loisirs, notamment les plages, et ce, tout en maintenant les mesures sanitaires de prévention. Cette décision du premier ministère prendra effet à partir de demain, précise le communiqué signé par le Premier ministre Aimen Ben Abderrahmane.

Il est à noter que l’annonce qui a été faite aujourd’hui par le premier ministère ne mentionne que la levée de la fermeture obligatoire des plages et des lieux de détente et de loisirs, aucune allusion n’a été faite toutefois aux mesures sanitaires qui concernent les salles de sports et aux restaurants.

Concernant les horaires du couvre-feu, il a été décidé de les réaménager. Le couvre-feu se fera désormais de 22 h 00 du soir à 6 h 00 du matin, et ce, dans les 40 wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane et Ouled Djellal.

Ne sont pas concernées par le confinement donc, 18 autres wilayas, qui sont Chlef, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Médéa, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Mila, Ain Defla, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ..