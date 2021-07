Confinement en Algérie : durcissement du couvre-feu dans 24 wilayas

Le gouvernement vient de décider de durcir les mesures de confinement partiel dans 25 wilayas afin de faire face à la troisième de coronavirus qui a fait grimper le bilan quotidien à plus de 1100 contaminations.

En effet, le premier ministre Aïmene Benabderrahmane a décidé, ce lundi 19 juillet, réaménager et reconduire, de dix jours à partir du 20 juillet en cours, la mesure de confinement partiel de 23H00 jusqu’au lendemain à 04h00 du matin dans 24 wilayas.

Il s’agit des wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, Tipaza et Ain Temouchent.

34 wilayas non concernées par le confinement

D’un autre côté, le nombre des wilayas non concernées par les mesures de confinement est passé de 44 à 34 wilayas en raison de la flambée des contaminations dans les dix wilayas reconfinées.

Les wilayas non concernées par le confinement sont : Chlef, Biskra, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Mila, Ain Defla, Naâma, Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.