Confinement Algérie : limitation d’activité de plusieurs commerces

Suite aux nouvelles mesures de confinement nocturne à domicile, annoncées ce samedi 30 janvier, plusieurs activités commerciales sont concernées par la mesure de limitation du temps d’activité.

Au total, 19 wilayas sont concernées par le confinement à domicile, de 20 h 00 à 05 h 00 le lendemain pour une durée de 15 jours. Il s’agit selon le communiqué du ministère des wilayas de Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent et Relizane.

Durant toute cette période, les marchés de ventes des véhicules d’occasion sur l’ensemble du territoire national, resteront donc fermés. Le communiqué indique également « la prorogation de la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours et dans les dix-neuf (19) wilayas concernées par le confinement partiel à domicile de plusieurs activités ».

Il s’agit ici des salles omnisports et les salles de sport, et lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages.

Limitation des horaires de certaines activités commerciales

Les services du premier ministère ont également annoncé « la prorogation, pour une période de quinze (15) jours et dans les dix-neuf (19) wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, de la mesure de limitation du temps d’activité à dix-neuf (19) heures.

Les commerces concernés sont donc : le commerce des appareils électroménagers ; le commerce d’articles ménagers et de décoration ; le commerce de literies et tissus d’ameublement ; le commerce d’articles de sport ; le commerce de jeux et de jouets.

Il s’agit également des lieux de concentration de commerces, des salons de coiffure pour hommes et pour femmes, des pâtisseries et confiseries, des cafés, restaurations et fast-food.

« La prorogation de la mesure de limitation des activités des cafés, restaurations et fast-food à la vente à emporter uniquement », précise encore le communiqué.

Les regroupements et rassemblements publics demeurent interdits

La prorogation de la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncision et autres événements tels que les regroupements au niveau des cimetières.

La prorogation de la mesure d’interdiction qui concerne les réunions et assemblées générales organisées par certaines institutions.