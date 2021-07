Confinement en Algérie : 35 wilayas concernées par le couvre feu de 20h

La situation sanitaire ne cesse de se détériorer en Algérie provoquant une pénurie d’oxygène ainsi que la saturation dans les hôpitaux.

Face à cette troisième vague de coronavirus, le gouvernement a décidé de durcir les mesures de confinement. Les nouvelles décisions ont été prises ce dimanche 25 juillet lors du conseil des ministres présidé par le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune.

En effet, le confinement partiel à domicile a été fixé de 20h00 jusqu’au lendemain à 06h00 heures du matin à compter de demain lundi, et ce, pour une période de 10 jours. Les 35 wilayas concernées sont : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen et Tizi-Ouzou.

Il sagit egalement de la capitale Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Relizane et Ouled Djellal.

23 wilayas non concernées

D’un autre coté, le gouvernement a décidé de laisser 23 wilayas sans mesures de confinement. Il s’agit des wilayas suivantes : Chlef, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Annaba, Médéa, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Mila, Ain Defla, Ghardaia, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.

Il convient de noter que les walis peuvent prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.