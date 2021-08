Allègement du Confinement : 3 points à retenir des nouvelles mesures

La décrue de l’épidémie du coronavirus se poursuit en Algérie, après une troisième vague virulente de covid-19 ayant emportés des centaines de patients.

Face à la baisse des contaminations, le gouvernement a décidé d’alléger certaines mesures de lutte contre le covid-19. Après avoir réaménagé la semaine dernière les horaires du couvre-feu, aujourd’hui le département d’Aimene Benabderrahmane annonce la levée de certaines restrictions.

Dans un communiqué rendu public ce lundi 30 aout, les services du premier ministre ont annoncé l’allègement de certaines mesures de confinement partiel.

Le couvre-feu prolongé

En effet, le gouvernement a décidé de reconduire la mesure de confinement partiel à domicile de 22 heures jusqu’au lendemain à 6 heures du matin pour une durée supplémentaire de 15 jours.

Cette mesure concerne 40 wilayas à savoir : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane et Ouled Djellal.

D’un autre côté, 18 wilayas ne sont pas concernées par cette mesure. Il s’agit de Chlef, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Médéa, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Mila, Ain Defla, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.

Reprise du transport durant le weekend et réouverture des salons de thé

Outre la reconduction du couvre-feu, le gouvernement a décidé de lever la mesure de suspension de l’activité de transport urbain, ferroviaire et inter-wilayas des voyageurs durant les week-ends.

La mesure de limitation à la vente à emporter pour les activités des cafés, restaurations, fast-food a également été levée. Dès demain, ces derniers pourront reprendre la vente sur place dans la limite de 50% des capacités et dans le respect des protocoles sanitaires.

Les salles de sport et les salles des fêtes resteront fermées

Par ailleurs, les services du premier ministre ont précisé, dans le même communiqué, que l’interdiction de certaines activités, dont les salles de sport, resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

Il s’agit des activités suivantes :es marchés de ventes des véhicules d’occasion ; des salles omnisports et les salles de sport ; des maisons de jeunes ; des centres culturels.