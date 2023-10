Confidentialité des données personnelles : Algérie Poste lance une mise en garde

Les utilisateurs de la carte Edhahabia en Algérie sont invités à rester vigilants concernant la confidentialité de leurs données personnelles, notamment le code « OTP » qui renferme des informations sensibles. C’est l’avertissement émis par l’Algérie Poste, qui souligne l’importance de la prudence dans la gestion de ces informations.

L’Algérie Poste a alors utilisé sa plateforme officielle sur Facebook pour adresser cette mise en garde à ses clients. Elle conseille donc vivement à ses usagers de ne pas partager leurs données personnelles liées à leur carte dorée. Cette carte, également appelée la « carte Edhahabia », est un élément crucial dans la vie quotidienne de nombreux Algériens, car elle facilite un large éventail de transactions financières.

L’appel à la prudence lancé par l’Algérie Poste vise à sensibiliser les détenteurs de la carte dorée à la nécessité de protéger leurs informations sensibles. La divulgation de ces données pourrait entraîner des conséquences financières et personnelles graves. Il est donc impératif de garder un contrôle strict sur ces informations et d’éviter de les partager avec des tiers non autorisés.

L’Algérie Poste tient donc à rappeler que la sécurité des données personnelles est une priorité et met à disposition de ses clients des mesures de sécurité pour protéger leurs informations. La prudence est de mise, et il est fortement recommandé de suivre les recommandations de l’Algérie Poste pour garantir la sécurité des informations liées à la carte dorée. La vigilance de chaque utilisateur est essentielle pour prévenir toute utilisation abusive de ces données.

Comment vérifier votre solde chez Algérie Poste

Dans un autre post, Algérie Poste explique les différentes méthodes que les clients peuvent utiliser pour vérifier le solde de leur compte postal. Cela peut s’avérer très utile pour les usagers qui souhaitent garder un œil sur leurs finances. Voici les différentes options disponibles :

Les Applications Mobiles : Vous pouvez accéder à votre solde en utilisant les applications mobiles « Poste Mobile » et « ECCP » proposées par Algérie Poste. Ces applications offrent une manière pratique de consulter vos informations financières à tout moment. Le Service Client : Vous pouvez également contacter le service client en composant le numéro 1530. Les agents de ce service pourront vous fournir les informations dont vous avez besoin. Utiliser le Service SMS de Mobilis : Envoyez un SMS au numéro 603 avec les informations nécessaires pour vérifier votre solde. Cette option est accessible aux clients de Mobilis. Les Guichets Automatiques : Rendez-vous dans les guichets automatiques d’Algérie Poste pour consulter votre solde en personne. Assurez-vous d’être muni d’un justificatif postal et de votre carte d’identité.

Ainsi, ces différentes méthodes offrent aux clients d’Algérie Poste des moyens pratiques pour vérifier leur solde postal, que ce soit via des applications mobiles, le service client, des SMS ou les guichets automatiques.