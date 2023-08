Confiant, un responsable marocain dévoile la nouvelle mesure pour préparer l’accueil de la CAN 2025

Alors que la Confédération africaine du football, CAF, n’a pas encore confirmé le lieu de la tenue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, un responsable marocain vient de faire une annonce inédite.

En effet, le président de la ligue marocaine du football professionnel, Abdeslam Belkchour, s’est livré sur une décision récemment prise et qui pourrait avoir un lien étroit avec le sort de la CAN 2025.

Ainsi, dans une déclaration à la presse marocaine, Abdeslam Belkchour a indiqué, « La fermeture des stades de Tanger, de Casablanca et de Rabat s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Maroc pour l’accueil de l’édition de 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations », dit-il à la presse de son pays.

Annonçant la fermeture proche de trois stades marocains, le président de la ligue professionnelle du football marocain s’est montré confiant quant à la réussite de son pays d’obtenir l’organisation de la prochaine édition de la CAN, « Nous nous préparons l’organisation de cet événement. Les stades de Tanger, de Casablanca et de Rabat seront fermés pour une longue durée. Cela va nous permettre de bien nous préparer pour l’organisation de la CAN 2025 », ajoute-t-il.



Pays hôte de la CAN 2025 : à quand l’annonce ?

Même si les déclarations se multiplient de la part des dirigeants du football marocain quant à l’organisation de la CAN 2025, la CAF reste la seule et unique organisation qui pourra trancher dans ce dossier.

Néanmoins, l’annonce de la haute instance africaine du football tarde à être connu. Les fans du football africain devront prendre leur mal en patience avant connaître le sort de l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations.