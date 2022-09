Conference League : une 1ere journée prolifique pour les algériens

La journée inaugurale de la 3e compétition européenne, l’UEFA Conférence League, a connu l’entrée en lice des joueurs internationaux algériens avec leurs équipes respectives en compétition.

Plusieurs joueurs de l’équipe d’Algérie ont pris part à cette première journée qui sera suivie d’une série de 5 autres matchs pour déterminer l’identité des équipes qualifiées pour le prochain tour.

Ainsi, le club du sud français, l’OGC Nice, a pu compter sur son buteur algérien, Andy Delort, pour sauver le match face aux visiteurs allemands, le club de Cologne. Menés pendant une large partie de la rencontre, les niçois ont chargé l’attaquant des Verts, Delort, d’égaliser.

Le champion d’Afrique en 2019 n’a pas tremblé face au portier du club de Cologne et a porté son équipe en inscrivant un penalty, synonyme du but égalisateur, à la 62e minute. Les deux équipes se sont quittés dos à dos au terme du temps réglementaire.

À noter que le milieu de terrain algérien, Hichem Boudaoui a été, lui aussi, titulaire avec l’équipe de Nice. Le latéral, Youcef Atal et l’ailier, Bilal Brahimi, n’ont pas participé à ce match.

Autre champion d’Afrique en 2019 qui a disputé les premières minutes de son club en Conférence League est le défenseur central, Aissa Mandi. L’ancien capitaine du club andalou du Betis Séville a été titularisé pour la réception du club polonais du Lech Poznań.

Les coéquipiers de Mandi, les sous-marins jaunes de Villarreal, ont été surpris par l’ouverture du score de l’équipe polonaise dès la 2e minute de la première période. Une avance qui a été vite perdue puisque le club de la provenance de Valance est revenu au tableau d’affichage en inscrivant deux buts en l’espace de 4 minutes.

Les Espagnols de Villarreal ont continué de pousser et ont été récompensés par un 3e but avant la fin de la première mi-temps. Lors de la seconde période, le club a créé la sensation en réduisant la marge à la 46e minute.

Les visiteurs ont enchaîné après ce second but marqué suite à un penalty et ont boulversé les joueurs du technicien espagnol, Unai Emery. Ainsi, le club de Lech a égalisé à l’heure du jeu. Le match se dirigeait vers un nul décevant pour les coéquipiers d’Aissa Mandi.

Or, le joueur français, Francis Coquelin, a inscrit le but salvateur pour son équipe à la 89e minute. 4-3 en faveur de Villarreal au sifflet final de la rencontre.

📈 Group C table after Matchday 1…

#UECL pic.twitter.com/p8oPvDSuK0 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 9, 2022

Touba, Benrahma et Hamache, les jeudis animés des joueurs algériens en C4

Après s’être qualifié pour la phase finale de la Conférence League, le club stambouliote d’İstanbul Başakşehir a bien entamé son premier match dans cette compétition.

En déplacement sur le terrain de leur hôte écossais, le club de Heart of Midlothian, les coéquipiers du latéral gauche algérien, Ahmed Touba, ont livré une performance grandiose.

Titulaire pour ce premier match de la C4, Ahmed Touba a été un rempart solide conte les attaques des joueurs écossais. Les joueurs stambouliotes ont ouvert le score à la 26e minute du jeu. Un résultat qui a tenu jusqu’à la fin de la première période.

Au retour des vestiaires, les coéquipiers d’Ahmed Touba ont inscrit 3 buts. 0-4 pour le club d’Istanbul Başakşehir lors de ce premier match de l’UECL.

📈 How things stand in Group A after Matchday 1…#UECL pic.twitter.com/0GskZEmXzl — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 9, 2022

De son côté, l’ailier algérien, Said Benrahma, a été titulaire lui aussi avec son club de l’est de Londres pour la réception du club roumain du FCSB.

Après une première période soldée sur le score de 0-1 pour les visiteurs, le technicien écossais, Davis Moyes, a opéré des changements sur son 11. Ainsi, Benrahma a été substitué à la 46e minute du jeu.

Le club de West Ham a renversé l’équipe roumaine et a remporté les 3 points de la rencontre suite aux trois buts des coéquipiers de Said Benrahma.

📈 How things stand in Group B after Matchday 1…#UECL pic.twitter.com/BbjcewnLg5 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 9, 2022

Le latéral gauche algérien, Yanis Hamache, n’a pas connu la même issue lors de la réception du club néerlandais de l’AZ Alkmaar.

En effet, titularisé en poste d’ailier gauche, le défenseur latéral algérien n’a pas pu créer la différence face à des Néerlandais plus expérimentés. Le club de Yanis Hamache, Dnipro-1, s’est incliné sur le score de 0-1 face à l’AZ Alkmaar.