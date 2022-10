Conference League : les Verts scellent la qualification en 16es

Pour le compte de l’avant-dernière journée de l’UEFA Conference League, l’heure était à la confirmation de la qualification pour le prochain tour.

En effet, signant une performance sans précédent, tous les joueurs algériens participant avec leurs clubs respectifs ont validé leur billet pour la prochaine étape de la C4.

Ainsi, buteur lors de la journée précédente du championnat anglais, Premier League, l’international algérien, Said Benrahma, a enchaîné les titularisations avec son club londonien de West Ham United.

Qualifiés pour les 16e de finale de l’Europa Conference League, les « Hammers » n’ont pas laissé passer l’occasion de signer un sans faute dans leur campagne en cette compétition européenne.

En effet, les joueurs de l’entraîneur écossais, David Moyes, ont obtenu leur première occasion d’ouvrir la marge à la 24e minute de la première période sur penalty. Un exercice réussi pour l’argentin, Manuel Lanzini, qui a donné l’avantage à son équipe face à l’équipe danois de Silkeborg IF.

Après cette ouverture de score, les coéquipiers de Said Benrahma ont géré le temps jusqu’au sifflet final. Cette 5e victoire de rang en Conference League et le synonyme du 15e point en compétition cette saison.

West Ham est, jusqu’alors, la seule équipe à avoir remporté tous ces matchs en Europa Conference League en 2022/2023. Une performance qui offre la place du leader du groupe B aux « Hammer’s ».

Dans le groupe C, et pour la première de leur nouvel entraîneur, Quique Setien, les sous-marins jaunes de Villarreal ont perdu 2 points à domicile lors de cette 5e journée de la phase des groupes de l’Europa Conference League.

Ainsi, les coéquipiers de l’international algérien, Aissa Mandi, titulaire pour l’occasion, ont vite rattrapé leur retard et ont même pu renverser leur adversaire alors qu’il restait 20 minutes de la fin. Or, le match s’est soldé sur le score de 2-2.

Un premier résultat qui n’apporte pas les 3 points aux pensionnaires de la banlieue de la ville espagnole de Valence en Conference League. Villarreal reste, néanmoins, leader de son groupe et se qualifiera pour le prochain tour à élimination directe.

Dans le groupe E, le club ukrainien de Dnipro-1 tient la cadence du leader néerlandais, le club d’AZ Aklmaar. En effet, les coéquipiers du joueur de l’équipe d’Algérie, Yanis Hamache, ont assuré à l’occasion de la réception du club chypriote de Limassol. Incontournable dans le 11 type de son équipe, Hamache a été placé dans son poste préférentiel de latéral gauche.

Les Ukrainiens ont ouvert le score à la 39e minute de la première mi-temps. Un score qui ne bougera pas jusqu’au bout de la rencontre. Cette victoire permet aux coéquipiers de Hamache de rester à l’affût de la première place du groupe détenu par le club d’Alkmaar.

Cependant, le prochain match de l’équipe de Dnipro-1 sera face à ces derniers. À 2 points d’écart, ce match aura le goût d’une finale puisque l’heureux vainqueur évitera de disputer un tour supplémentaire en 16e de finale qui sera face aux équipes reléguées de l’Europa League.

Malmené lors de l’entame de la compétition, l’OGC Nice s’adjuge le fauteuil du leader de son groupe. Ainsi, les niçois ont remporté une précieuse victoire face au club serbe du Partizan Belgrade. Le trio de l’équipe d’Algérie, Bilal Brahimi, Hichem Boudaoui et Youcef Atal a été titularisé pour ce choc du groupe D de la Conference League.

Prenant l’avantage dès la 29e minute de la première période, les niçois ont été rattrapés à la 74e minute. Or, les coéquipiers du latéral algérien, Youcef Atal, ont pu reprendre leur avance 3 minutes après l’égalisation de l’équipe adversaire. Cette victoire propulse l’équipe du technicien suisse, Lucien Favre, à la place du leader à un match de la fin de la phase des groupes.

Le dernier match sera capital pour les Niçois pour garder cette place. À noter que l’attaquant algérien, Andy Delort, n’a pas pris part à cette rencontre, lui qui souffre d’une blessure.

Dans le groupe A, le club stambouliote de Basaksehir a été renversé en terres florentines. Privé de leur défenseur algérien, Ahmed Touba, l’équipe de Basaksahir enchaîne une seconde défaite après celle en championnat face à l’équipe de Fenerbahce.

Ainsi, le déplacement des coéquipiers d’Ahmed Touba a été marqué par une première défaite en Europa Conference League. Néanmoins, le club turc reste leader de son groupe.

