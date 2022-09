Conference League : Delort ouvre son compteur buts et sauve l’OGC Nice

Le club français de l’OGC Nice entame sa compagne européenne en UEFA Conférence League par un match nul arraché lors de la deuxième période suite à un but marqué par l’international algérien, Andy Delort.

Associé en ligne d’attaque à son ancien coéquipier à Montpellier et nouvelle recrue du club de Nice, l’attaquant, Gaëtan Laborde, Delort enchaîne avec un troisième but lors de la saison 2022/2023.

Le match qui a peiné à débuter suite aux affrontements entre les supporters du club niçois et ceux du club visiteur, FC Cologne, s’est soldé sur le score de 1-1. Sur la pelouse de l’Allianz Riviera, le GYM a encaissé le but à la 19e minute. Un but qui a bousculé les coéquipiers des deux internationaux algériens titulaires, Andy Delort et Hichem Boudaoui.

Au retour des vestiaires, les hommes du technicien suisse, Lucien Favre, ont été plus entreprenants et ont obtenu un penalty à la 62e minute du jeu.

Affichant une grande volonté de porter son équipe après le début de saison trébuchant du club de Nice, l’attaquant algérien, Andy Delort, s’est chargé de transformer la sentence. Une réussite pour la pointe de l’équipe d’Algérie.

💪 Auteurs d’une grosse seconde période, les Aiglons sont revenus à la hauteur de leur adversaire.#OGCNice #OGCNKOE pic.twitter.com/lUXQaWnSpK — OGC Nice (@ogcnice) September 8, 2022

Au sifflet final de la rencontre, Nice a pu tenir le score et a décroché le premier point de la saison en Conférence League.

📊 Classement Les 4 équipes du groupe D d’@europacnfleague possèdent une unité au terme de cette première journée. Pendant que l’#OGCNice et Cologne partageaient les points (1-1), Slovacko et le Partizan en faisaient de même en République tchèque (3-3).#OGCNKOE #UECL pic.twitter.com/ufbomAoEl8 — OGC Nice (@ogcnice) September 8, 2022



Andy Delort, le leader de l’OGC Nice ?

Mal en point, le club de l’OGC Nice peine à trouver ses repères en Ligue 1 Uber Eats en ce début de saison. Ainsi, enchaînant les mauvais résultats, le GYM n’a pu décrocher qu’une seule victoire sur les 6 premiers matchs depuis le début de saison.

Une situation qui n’a pas laissé le joueur de l’équipe d’Algérie, Andy Delort, sans réaction. En effet, Delort a déclaré à plusieurs reprises que son équipe doit faire mieux et arrêter de perdre des points en ce début de saison. 16e du classement général de la Ligue 1, Nice est à une marche de la zone de relégation.

Néanmoins, Andy Delort confirme la tendance qui règne dans le vestiaire niçois, à savoir une ardente volonté de renverser la vapeur et de livrer des performances à la hauteur des ambitions du club, « Nous avons mal entamé le championnat, notre volonté est de faire oublier ce début de saison. » dit-il au site officiel du club de Nice avant le début de la rencontre face à Cologne.

Sentant le besoin d’épauler l’international algérien en ligne d’attaque, les dirigeants du club de Nice ont fait appel aux services de son ancien coéquipier, Gaëtan Laborde.

Un duo recomposé qui a pour but de porter les Aiglons pour la suite des compétitions nationales et européennes. Le prochain match de l’OGC Nice sera face à l’AJ Ajaccio dimanche prochain.