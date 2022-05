Conférence de presse Tebboune – Mattarella : les points à retenir

Ce jeudi 26 mai 2022, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue italien, Sergio Mattarella. Cette dernière s’inscrit dans le cadre de la visite d’Etat du président Tebboune en Italie, à l’invitation du président Italien. Abdelmadjid Tebboune a entamé sa visite qui durera 3 jours, ce mercredi 25 mai.

Le Président Tebboune a évoqué durant cette conférence de presse, la relation amicale entre les deux pays. En évoquant la position de l’Italie qui est très positive, et ce depuis la révolution à nos jours. Tout en s’engageant à préserver cette amitié avec l’Italie dans tous les domaines, comme l’énergie.

Ensuite, le chef d’Etat a assuré que l’Algérie s’engage à honorer ses accords dans le domaine de l’approvisionnement énergétique avec l’Italie. En assurant qu’Eni et Sonatrach explorent des ressources gazières supplémentaires. Mais aussi que l’Italie sera le distributeur du gaz algérien en Europe.

Toujours dans le domaine des énergies, le président Tebboune a évoqué l’éventualité d’une ligne maritime pour transporter l’électricité de l’Algérie vers l’Europe via l’Italie. Il a aussi parlé des énergies renouvelables, en disant que l’Algérie produit des panneaux solaires en partenariat avec l’Italie à Sidi Bel Abbes.

Enfin, le président Tebboune a dit « Il y a une grande convergence de visions entre l’Algérie et Rome sur les questions internationales les plus importantes d’intérêt commun. » avant d’ajouter « Il y a deux pays qui n’ont pas d’intérêts particuliers en Libye autre que sa stabilité, ce sont l’Algérie et l’Italie. »

Le président italien, Sergio Mattarella a quant à lui dit : « J’ai confirmé avec mon homologue algérien lors de nos entretiens la relation d’amitié et de coopération entre nos deux pays. »

Tebboune reçu par Mattarella ce jeudi 26 mai

Ce jeudi en matinée, le président Abdelmadjid Tebboune a été reçu officiellement au palais présidentiel de la capitale italienne, Rome, par son homologue italien Sergio Mattarella. Cela s’inscrit dans le cadre de la visite d’Etat du président Tebboune en Italie depuis mercredi qui durera trois jours.

Le président de la République a eu des entretiens privés avec son homologue italien, Sergio Mattarella, au début de leur rencontre.

La cérémonie de réception officielle du président Tebboune s’est déroulée au palais présidentiel « Corinale » conformément aux coutumes et traditions italiennes. Après cela, le président de la République a serré la main aux hauts fonctionnaires italiens présents et a pris une photo commémorative avec son homologue italien.