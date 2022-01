Conférence de presse: réponse sèche de Belmadi aux détracteurs de Atal

À la veille du deuxième de l’équipe d’Algérie, à la CAN 2022, contre la Guinée équatoriale ; le sélectionneur national a animé une conférence de presse en compagnie de Youcef Atal.

Lors du point de presse de ce samedi 15 janvier, le coach de l’équipe d’Algérie Djamel Belmadi est revenu sur le dernier match des verts, mais il s’est aussi exprimé sur la prochaine rencontre, prévue demain dimanche face à la Guinée équatoriale.

La réponse sèche de Belmadi

Questionné par un journaliste concernant les critiques sur le rendement de Youcef Atal lors du dernier match ; Djamel Belmadi a vivement réagi ; en s’en prenant aux détracteurs de son latéral droit.

« D’où viennent ces critiques ? Des réseaux sociaux ? Il faut savoir une chose : Nous, on ne gère pas notre équipe, ni le plan de jeu avec les réseaux sociaux ! », a répondu Belmadi ; déplorant la critique individuelle.

De son côté Youcef Atal a, lui aussi, répondu à ses détracteurs. « Moi, personnellement, je n’ai pas vu ca comme des critiques, mais ca me donne envie de travailler plus et surtout de m’améliorer », a lancé l’international algérien.