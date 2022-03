Conférence de presse de Belmadi : 4 points clés à retenir

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a eu l’occasion lors du point de presse qu’il a tenu ce matin au CTN de Sidi Moussa pour mettre les points sur les i sur plusieurs sujets mais aussi pour défendre ses choix. Les quatre principaux points à retenir de sa conférence de presse sont ; la double-confrontation Algérie-Cameroun, les joueurs écartés et ceux qui retrouvent la sélection, le stade Japoma ainsi que son désarroi envers quelques responsables qui ont fuité des informations de l’EN.

Concernant le match Cameroun-Algérie, le sélectionneur national refuse de se focaliser sur la première manche seulement qui se déroulera à Douala, mais aussi sur la deuxième qui aura lieu à Blida. «L’enjeu sera partout. A Douala et à Blida ! Ça sert à quoi d’aller à Douala sinon? On peut les attendre ici tranquillement. Il s’agit de deux matchs qu’il faudra bien négocier pour décrocher notre qualification pour la Coupe du monde », dira-t-il, et d’ajouter : « On est dos au mur comme eux, il s’agit de deux matchs couperet, avec un finish chez nous à Blida. Nous devons tout donner pour aller à la Coupe du monde. Le fait de jouer le 29 mars à Blida c’est le fruit de trois ans de travail, c’est delà, qu’il faut voir les choses, on l’a bien mérité. Ce n’est pas joué d’avance, mais c’est un avantage. Je ne veux pas parler de favori. Le Cameroun a beaucoup de joueurs qui peuvent être dangereux, mais je ne vois pas l’intérêt de rentrer trop dans le détail de leur équipe. Vous les avez vus, ils ont une animation, un style, des phases de jeu. Il faut se prémunir de ça pour les rendre le moins dangereux possible».

Toujours concernant l’important rendez-vous de la fin du mois en cours, Belmadi s’est montré rassurant quant à l’état d’esprit de ses joueurs, en dépit de la dernière désillusion à la CAN. «Les joueurs ont une grande envie d’aller à la Coupe du monde, on ressent qu’il s’agit d’un événement particulier, qui nécessite des mesures particulières. Pour certains, c’est la dernière possibilité de jouer une Coupe du monde. Il faut profiter de cette équipe qui a envie de se racheter », a-t-il souligné.

Il a défendu ses choix

Nombreux sont ceux qui ont contesté les choix de Djamel Belmadi, concernant les 24 joueurs retenus pour la double-confrontation face au Cameroun. La convocation de certains joueurs qui manquent de rythme de la compétition au détriment d’autres qui affichent une grande forme avec leurs clubs a allumé la toile.

Mais dans le point de presse qu’il a tenu ce matin, le sélectionneur national a eu l’occasion pour défendre ses choix, en affirmant qu’il suit de près tous les joueurs qui figurent dans sa liste élargie et n’a fait que retenir ceux qui méritent d’être présents pour le grand rendez-vous face au «Lions Indomptables ».

Il se dit prêt à assumer ses choix en cas d’un échec pour la qualification pour la prochaine coupe du monde, chose que personne ne souhaite.

Stade Japoma

Le match aller Cameroun-Algérie aura bel et bien lieu au stade Japoma de Douala. Tous les Algériens croisent les doigts, vu le piteux état dans lequel se trouvait l’enceinte en question lors de la dernière coupe d’Afrique des nations.

Mais Belmadi se dit rassurant quant au déroulement de ledit match à Japoma. Contrairement à tous les Algériens, il dira : «Certes, on garde de mauvais souvenirs sur Japoma lors de notre dernière participation à la CAN, mais le faite de connaitre bien ce stade, dans lequel on a joué trois matchs, sera en notre faveur ».

A noter que les Camerounais ont rassuré leurs homologues Algériens sur l’état de la pelouse du stade Japoma à plusieurs reprises. Cette dernière devrait être dans un très bon état pour abriter la grande empoignade Cameroun-Algérie.

Sa colère envers les «Tuyauteurs»

Enfin, Belmadi n’a pas caché d’exprimer sa grande colère envers certains responsables qui ont fuité quelques informations, relatives notamment au programme de la préparation des Verts en prévision de la double-confrontation face au Cameroun.

Il a affirmé que s’il ne divulgue pas certaines informations, c’est tout simplement pour préserver la sélection nationale, notamment lorsqu’il s’agit d’un rendez-vous décisif comme celui de la fin du mois en cours. Il aura envoyé un message indirect au président de la FAF Charaf-Eddine Amara pour sévir envers les «Tuyauteurs», dont le but n’est que nuire à la sélection nationale