Conférence de presse Cameroun-Algérie : Song se lance en premier

Le sélectionneur national Camerounais Rigobert Song a tenu cet après-midi une conférence de presse d’avant match Cameroun-Algérie. Il affirme que sa bande n’aura d’autre choix que de réaliser une bonne opération lors de la première manche des barrages, avant de disputer la deuxième à Blida.

Installé dans ses fonctions à la tête de la barre technique de la sélection des Lions Indomptables, Rigobert Song n’a, certes, pas eu beaucoup de temps de travail en prévision de la double-confrontation face à l’Algérie, mais il fera en sorte d’apporter sa touche et mener la sélection Camerounaise à valider son billet qualificatif pour la prochaine coupe du monde 2022 au Qatar. «D’abord, je tiens à féliciter mon prédécesseur Conceiçao qui a fait un très bon travail. Je remercie le président de la FECAFOOT Samuel Eto’o de m’avoir donné la chance d’entrainer les Lions. Je ferai en sorte d’être au niveau de sa confiance. Je n’ai pas eu beaucoup de temps de travail, c’est la raison pour laquelle j’ai opté pour la continuité, en convoquant pratiquement tous les joueurs ayant disputé la dernière CAN. Je ferai de mon mieux pour apporter ma touche», dira-t-il d’emblée.

L’ancien défenseur international parle du grand et important rendez-vous de demain face à l’Algérie. «L’échec de la sélection nationale Algérienne lors de la dernière CAN ne reflète absolument pas son bon niveau. On s’attend à un match difficile, mais on devra réaliser une bonne opération afin de prendre une sérieuse option pour la qualification. C’est très important avant de disputer la deuxième manche des barrages à Blida, stade dans lequel notre adversaire négocie bien ses matchs. On vise un bon résultat à Douala qui va nous permettre d’aborder le match retour comme des guerriers », a-t-il indiqué.

Aboubacar : «Le rachat des Algériens ne se fera pas à nos dépens»

L’attaquant Vincent Aboubacar était lui également présent lors de ladite conférence de presse. Il se dit optimiste afin d’arracher la qualification pour la prochaine coupe du monde au Qatar.

«On aurait souhaité remporté la dernière CAN qui s’est déroulée dans notre pays. Hélas, on a été éliminés en demi-finale. On promet au peuple Camerounais de se racheter lors de la double-confrontation face à l’Algérie. Se qualifier pour la prochaine coupe du monde sera la meilleure façon pour lui procurer de la joie », dira-t-il.

L’heure du rachat a sonné pour les Algériens après la déconvenue de la CAN, mais cela ne se fera pas aux dépens des Camerounais selon Aboubacar. «On s’attend à des Algériens revanchards, certes. Ils sont en quête de rachat après leur échec lors de la dernière CAN, mais cela ne se fera pas aux dépens du Cameroun. ».

Meilleur buteur de la sélection Camerounaise et auteur d’une très bonne CAN, Vincent Aboubacar sera sans doute l’atout de taille de Song. Un attaquant qui devra être aussi surveillé de près de la part des défenseurs Algériens.