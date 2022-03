Conférence de presse : Belmadi critique violemment l’arbitrage

Suite à la défaite qu’a encaissée l’Algérie face à son adversaire camerounaise ce mardi, 29 mars, dans le cadre du match-retour des qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar, le sélectionneur national Djamel Belmadi est revenu sur la performance des Verts et a pointé du doigt l’arbitrage du match.

Intervenant lors d’une conférence de presse à l’issue du match qui a opposé l’Algérie au Cameroun ce mardi 29 mars, au stade Mustapha Tchaker de Blida (Algérie), dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar, et qui s’est soldé par la défaite de la sélection nationale, l’entraîneur des Verts, Djamel Belmadi, n’a pas caché sa déception regrettant le fait que « l’équipe était à 10 secondes du Mondial ».

Dans ce même sillage, le sélectionneur national Djamel Belmadi a violemment fustigé l’arbitrage du match, affirmant que « l’équipe subie cet arbitrage depuis très longtemps ». « … Ça fait très longtemps qu’ils ne respectent pas, non pas notre fédération, moi, je n’ai pas peur de le dire maintenant… qu’ils ne respectent pas notre pays », a-t-il lancé lors de la conférence de presse qui s’est tenue après le match.

À la fois déçu et en colère, Djamel Belmadi a estimé que l’arbitrage « a écrasé l’équipe », soulignant le fait que malgré les bons résultats obtenus et tous les efforts fournis, « l’arbitrage ne leur a jamais témoigné la moindre considération et ne les a jamais respectés ».

Il convient de rappeler que lors de cette rencontre, l’arbitre Gassama avait refusé d’utiliser la VAR dans deux actions où les Algériens avaient réclamé des pénaltys et avait annulé deux buts après un VAR-check.

« Nous avons subi le pire scénario d’élimination »

C’est avec une immense tristesse que Djamel Belmadi s’est écroulé sur la pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida à la fin du match qui s’est soldé par deux buts à un en faveur du Cameroun qui a décroché sa place à la Coupe du monde du Qatar 2022.

Répondant aux questions des journalistes lors de la conférence de presse d’après match, le sélectionneur national a affirmé « avoir tout fait pour rendre les Algériens heureux », soulignant que « lui et son équipe avaient travaillé dur de tous leurs cœurs ».

Djamel Belmadi n’a pas manqué d’indiquer le fait que « la sélection nationale a subi le pire scénario d’élimination », rajoutant que « cette élimination engendrera de futures décisions ». « Je ne suis pas venu pour m’accrocher à mon poste, mais plutôt avec l’ambition de réaliser de belles choses avec la sélection nationale et servir mon pays. Quand je me vois incapable d’apporter à la sélection de mon pays, je pars. Que ce soit avec moi ou un autre, la vie continue », a-t-il encore déclaré en évoquant son éventuel départ.

Par ailleurs, soulignons que les Indomptables Lions de Song sont qualifiés à la Coupe du Monde du Qatar 2022, avec une victoire de deux buts à un face aux Fennecs de Djamel Belmadi au cours du match-retour qui s’est disputé ce mardi 29 mars au stade Mustapha Tchaker de Blida.